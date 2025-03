Loftus-Cheek cacciato dal Milan, non c’è spazio per lui | Cambia maglia ma resta in Serie A

Loftus-Cheek potrebbe lasciare il Milan, ma potrebbe rimanere in Serie A nella prossima stagione

Il Milan, in questa stagione, sta deludendo i propri tifosi per i risultati. La squadra rossonera era partita con un nuovo progetto tecnico targato Paulo Fonseca, ma i risultati poco continui hanno fatto propendere la dirigenza per l’esonero del tecnico portoghese e con la conclusione anticipata del rapporto.

Al suo posto, è arrivato il connazionale Sergio Conceicao. Dopo la scarica di adrenalina iniziale che ha portato alla vittoria della Supercoppa Italiana e dopo un mercato fatto dall’arrivo di giocatori di grandissimo talento, sono riemersi i vecchi problemi e la situazione, se vogliamo, sembra essere addirittura peggiorata.

Tantissimi calciatori sembrano essere completamente scollati dal tecnico e dal progetto che è arrivato ad un vicolo cieco. Per questo, in estate, si prenderanno sicuramente alcune decisioni drastiche e saranno fatti partire molti elementi.

Tra questi, chi dovrebbe andare sicuramente via e Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha deluso tantissimo in maglia rossonera, ma potrebbe rimanere ugualmente in Serie A nella prossima stagione.

Milan, addio a Loftus-Cheek: lo vogliono in Serie A

Loftus-Cheek, dunque, potrebbe lasciare presto Milanello, ma il suo futuro potrebbe rimanere ugualmente in Italia. Il giocatore inglese non reso per quanto sperato con la maglia del Milan e per lui l’avventura sembra essere arrivata al capolinea. Anche Conceicao non sembra puntare più di tanto su di lui.

In Serie A c’è una squadra che potrebbe puntare su di lui ed è la Roma che per ammissione dello stesso ds Ghisolfi, sta cercando un giocatore con quelle caratteristiche, anche se il profilo principale è sempre quello di Davide Frattesi.

Milan, il mercato urge interventi importanti

La squadra rossonera sta provando già a programmare gli interventi da fare sul mercato in vista della prossima stagione e ci sono già due chiari obiettivi che si vogliono concretizzare in fretta.

Il primo, per la difesa, è quello di Antonio Silva del Benfica, mentre il secondo riguarda il centrocampo ed è Samuele Ricci del Torino per cui la trattativa sarebbe già vicinissima alla conclusione. Nei prossimi mesi se ne saprà sicuramente di più.