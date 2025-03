SQUALIFICATO fino al 2026 | Decisione UFFICIALE: carriera praticamente finita

Arriva la squalifica pesantissima dopo il grave episodio: dovrà stare fermo fino al 2026. La decisione è ufficiale

Il nostro campionato si prospetta uno dei più combattuti degli ultimi anni. Ci sono tre squadre in cima alla classifica staccate da pochi punti che sono pronte a darsi battaglia in questo finale di stagione. Il Napoli che sembra aver ritrovato una nuova verve dopo la prestazione offerta contro l’Inter.

Gli uomini di Antonio Conte, per la condizione fisica mostrata, sembrano essere i favoriti per la vittoria finale del tricolore. L’Inter, dal canto suo, non vuole stare a guardare. Ma i nerazzurri, in questa fase, sono una squadra molto stanca che concede molto e che sta mancando nei suoi giocatori migliori come Calhanoglu, Lautaro e Thuram.

Infine, l’Atalanta, che dopo il rammarico del pari contro il Venezia, rimane sempre lì ed è pronta ad approfittare di eventuali passi falsi di una delle due concorrenti. Gasperini ha intenzione di lasciare il segno ancora una volta.

Intanto, arriva una decisione clamorosa. C’è la decisione ufficiale in merito alla squalifica fino al 2026. Per lui, un episodio incredibile che rischia di chiudere la carriera in maniera anticipata.

Squalifica fino al 2026: arriva la decisione ufficiale

Un episodio molto grave che ha portato alla squalifica dell’arbitro. Il fischietto inglese, Coote, infatti, è stato squalificato fino al 2026. Una decisione molto importante, per un comportamento decisamente sbagliato da parte del direttore di gara.

Protagonista, un video che Coote avrebbe fatto in cui rivolgeva parole offensive nei confronti dell’allora tecnico del Liverpool, Jurgen Kloop, che oggi ha cambiato carriera ed è nel circuito RedBull. Una situazione molto grave che ha richiesto l’intervento da parte dell’organo di governo del calcio europeo che ha reso nota e ufficiale questa decisione.

Situazione arbitri: bisogna cambiare registro

Mai come in questa stagione si è venuto a creare un clima di scontro nei confronti degli arbitri. Infatti, in tutta Europa, ogni domenica c’è una polemica su decisioni sbagliate e, addirittura, incredibili.

L’ingresso del VAR non ha aiutato a smorzare le polemiche. Lo vediamo settimanalmente anche nel nostro campionato. Per questo è necessario cambiare registro e trovare un’unità di intenti che metta d’accordo tutti.