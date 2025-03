BANCAROTTA e FALLIMENTO, club nel caos | Interviene la Guardia di Finanza: “Meccanismo fraudolento”

Interviene la Guardia di Finanza, il club nel caos: “Si è trattato di un meccanismo fraudolento”

Negli ultimi anni, soprattutto nelle serie inferiori, ma anche in Serie A, tantissime società si sono ritrovate a dover fare i conti con delle gestioni poco oculate e con una crisi economica che sembrava irreversibile. Tanti club hanno rischiato seriamente di finire nel baratro e altri ci sono finiti per davvero.

Il nostro calcio non sta attraversando uno dei suoi migliori momenti storici. I vecchi imprenditori che avevano investito tanto e avevano fatto diventare grande il nostro movimento, non ci sono più e adesso tutto o quasi è in mano a proprietà straniere che spesso e volentieri si occupano più di business e di mantenere i conti al loro posto che dei risultati sportivi.

Una situazione che, ovviamente, spesso, dal lato dei tifosi viene compresa poco, soprattutto se non arrivano i trofei oppure se non vengono raggiunti degli obiettivi di campo.

Intanto, arriva la notizia che spiazza tutti. La Guardia di Finanza è intervenuta sul presidente del club e avrebbe rintracciato un meccanismo fraudolento.

Bancarotta e fallimento, interviene la Guardia di Finanza

La Procura della Repubblica di Verona, stando a quanto riportato dall’Ansa, ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex presidente del Chievo Verona, Luca Campedelli, per bancarotta fraudolenta.

Stando a quanto è stato indagato dalla Guardia di Finanza, l’ex numero uno della società avrebbe dato vita ad “un meccanismo fraudolento per mezzo del quale l’amministratore avrebbe sistematicamente rappresentato una situazione economica di apparente benessere del Chievo Verona, tale da dissimulare il dissesto e l’erosione del patrimonio della società”.

Chievo Verona, una società storica del nostro calcio

Il Chievo Verona, con il passare degli anni, è riuscita a diventare una società storica per quanto riguarda il calcio italiano. Arrivata in Serie A come una sorpresa, grazie all’impresa dell’allora tecnico Gigi Del Neri, la formazione veneta è riuscita sempre a tirare fuori tantissimi talenti e a fare grandissimi stagioni.

Addirittura, per essere una squadra di piccola portata, i gialloblù sono anche riusciti a varcare le soglie della Champions League, partecipando ai preliminari della competizione, ma venendo eliminati.