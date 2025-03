Addio al calcio a soli 33 anni, dramma in Serie A | Troppi infortuni gravi

Il giocatore ha pensato al ritiro a soli 33 anni a causa dei tanti infortuni gravi subiti ultimamente

Il mondo del calcio, molto spesso, ha visto tantissimi talenti che, per un motivo o per un altro, si sono persi strada facendo. Molto spesso è accaduto che gravi infortuni abbiano limitato la crescita del giocatore impedendogli di fare una carriera di livello più alto e relegandolo a squadre di più bassa leva.

Un esempio molto recente è quello di Stefano Sensi. Un giocatore dal talento immenso, capace di far innamorare, con le sue giocate, il Barcellona che lo ha seguito per tantissimo tempo, soprattutto quando indossava la maglia nerazzurra dell’Inter, ma che a causa dei troppi stop non è riuscito a dare quanto ci si aspettava.

Un vero peccato anche per quanto riguarda la Nazionale che avrebbe avuto un ragazzo capace di poter dare un enorme contributo alla causa.

Intanto, arrivano le parole allarmanti di un altro calciatore che avrebbe pensato al ritiro dal calcio all’età di soli 33 anni. Una situazione, anche qui, pensata a causa dei troppi e gravi infortuni.

Ritiro a soli 33 anni: troppi infortuni gravi in carriera

In una recente intervista al quotidiano ligure, Il Secolo XIX, il trequartista del Genoa, Junior Messias, ha parlato del suo periodo di crisi dovuto ai troppi infortuni gravi e al fatto che questi lo abbiano fatto meditare più volte in merito al ritiro dal calcio giocato.

Il brasiliano, infatti, emozionato nell’annunciarlo, ha ammesso: “Ho pensato di smettere”. Una situazione sicuramente difficile soprattutto a livello psicologico per un giocatore che è anche riuscito a vincere uno scudetto con la maglia del Milan e che ha anche giocato partite importantissime in Champions League.

Genoa, un campionato sorprendente

Il campionato del Genoa, fino a questo momento, è stato senza ombra di dubbio sorprendente. L’inizio ha destato molta preoccupazione, vista la zona retrocessione che era stata raggiunta, ma con l’avvento di Vieira in panchina, le cose sono cambiate e la squadra ha trovato la vecchia solidità in campo.

Adesso la salvezza non sembra affatto un miraggio ed è per questo che i tifosi hanno ritrovato l’entusiasmo che sembravano aver perduto.