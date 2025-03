Vogliamo GASPERINI, deve venire ad allenare qui | Mister, per favore firma il contratto

I tifosi pretendono di avere Gasperini alla guida della squadra la prossima stagione

Tra gli allenatori di maggiore spicco nell’attuale Serie A c’è ovviamente Gian Piero Gasperini.

Il tecnico è ormai sulla panchina dell’Atalanta da ben 9 anni, grazie a lui la squadra bergamasca ha alzato il livello del proprio club diventando un’affermata realtà europea. L’unico problema è che la bacheca della squadra non si è riempita poi di così tanti trofei in questi 9 anni.

L’unica eccezione è la vittoria dell’Europa League dello scorso anno, dove finalmente il tecnico ha potuto alzare un trofeo insieme ai suoi ragazzi.

Da tempo però si vocifera che la storia di Gasperini con l’Atalanta possa presto finire, la nuova destinazione del tecnico potrebbe però non essere lontana dall’Italia

I romanisti chiedono a gran voce Gasperini sulla panchina della Roma!

Tra le squadre che potrebbero accaparrarsi il tecnico piemontese c’è anche la Roma dei giallorossi. Sui social, sotto i vari post in cui si parla del tecnico, i tifosi romanisti non perdono occasione per dimostrare la loro volontà nel vedere Gian Piero Gasperini sulla panchina dei giallorossi. Sono innumerevoli i commenti in cui i tifosi chiedono a gran voce che il tecnico possa andare a Roma.

Per il momento però i tifosi dovranno accontentarsi di vedere Claudio Ranieri sulla panchina dei giallorossi. Il tecnico è il terzo allenatore che siede sulla panchina dei romanisti questa stagione e i risultati stanno arrivando. Appare però concreta la possibilità che Ranieri non sarà più l’allenatore dei giallorossi a fine stagione, per questo motivo bisogna trovare un sostituto.

Non è certo che Gasperini lasci Bergamo quest’anno

Stando a quanto si vocifera, Gasperini non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto con la squadra bergamasca. Tuttavia il contratto lo legherebbe fino al 2026, consentendo a Gasperini di stare sulla panchina della Dea per un’altra stagione, ciò però non convince diversi giornalisti.

Secondo molti addetti ai lavori questa sarebbe a tutti gli effetti l’ultima stagione del tecnico ex Genoa sulla panchina dell’Atalanta. Non resta che attendere futuri sviluppi del destino di un allenatore che ha fatto molto parlare di sé in questi ultimi anni portando grandi risultati sul campo di gioco.