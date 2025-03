Formula 1, cambia il REGOLAMENTO dopo tanti anni | Svolta TOTALE per i piloti

Cambio di regolamento netto da parte della FIA, cambierà completamente il Gran Premio

Manca ormai poco all’inizio della nuova stagione di Formula 1, i ferraristi di tutta Italia sono ormai impazienti nel vedere all’opera la nuova vettura del cavallino ma soprattutto di poter vedere Lewis Hamilton alla guida.

La prima gara del nuovo mondiale è prevista a Melbourne, in Australia, il 16 Marzo. Da lì inizierà la nuova stagione che terrà tutti col fiato sospeso fino al 7 dicembre con la gara finale ad Abu Dhabi.

Nel corso dell’anno assisteremo a moltissime gare emozionanti e come ogni anno piene di colpi di scena, gare attesissime come ad esempio Imola o il Gran Premio di Monaco.

È proprio a Monaco che forse quest’anno gli appassionati di Formula 1 potranno vedere le maggiori differenze, questo verrà causato da alcuni cambi al regolamento.

Cambia il Gran Premio di Monaco, obbligo di Pit-Stop per tutti!

Proprio così, il Gran Premio di Monaco va verso un grande cambiamento che potrebbe generare più di qualche polemica relative alle nuove regole. La FIA avrebbe deciso che durante il Gran Premio tutti i piloti dovranno effettuare almeno due pit-stop, obbligatori per tutti quindi. La federazione crede che così si migliorerà lo spettacolo della corsa famosa per la sua estrema difficoltà nell’effettuare dei sorpassi in pista.

Ma non è tutto, la FIA avrebbe anche imposto l’uso di tre set di pneumatici diversi con due mescole diverse in caso di gara asciutte. Anche questi sono cambiamenti al regolamento che nella teoria acconsentirebbero ad una gara più dinamica e ad un maggiore spettacolo anche per gli appassionati da casa.

Lo scorso anno fu successo Ferrari, i tifosi sperano di nuovo in Leclerc

Nel 2024 a trionfare nel Gran Premio di Monaco fu proprio Charles Leclerc con la Ferrari. Una vittoria che nessun tifoso ferrarista dimenticherà facilmente sia per l’importanza della gara ma anche per la vittoria del campione nella propria città.

Quest’anno i sostenitori di Charles Leclerc sperano di poter assistere nuovamente al successo del campione. Questa volta al suo fianco il monegasco non avrà Carlos Sainz ma il campione Lewis Hamilton, non resta che attende con pazienza il 25 maggio.