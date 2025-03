Sinner torna in campo, ora non ci sono più dubbi | FINALMENTE riprenderà la sua racchetta

Il campione potrà presto tornare ad allenarsi senza violare le condizioni dell’accordo

Febbraio è stato decisamente un mese importante per Jannik Sinner. Il campione italiano ha raggiunto qualche settimana fa un accordo con la WADA relativamente al caso antidoping.

L’accordo tra la WADA e il tennista comprende che Sinner non partecipi a nessuna competizione ufficiale per almeno 3 mesi dal giorno della decisione presa dall’agenzia antidoping.

In più, il tennista non può allenarsi con il suo team fino al 13 aprile, in pratica fino a 3 settimane prima della fine della sospensione. Quest’ultima è una decisione che in molti non hanno gradito e che non ritengono giusta nei confronti di un atleta di altissimo livello che deve mantenersi in forma per restare competitivo al momento del suo rientro.

Tuttavia, il tennista potrebbe aver trovato il modo di mantenere al massimo la sua forma fisica senza violare le condizioni dell’accordo ottenuto con la WADA

Sinner, a Monte Carlo per allenarsi senza infrangere le regole!

La soluzione trovata dal campione altoatesino per aggirare la sospensione farà sicuramente discutere. Sinner avrebbe deciso di continuare il proprio allenamento al Monte-Carlo Country Club, un circolo privato dove l’atleta potrà continuare ad allenarsi senza il proprio team e senza violare in alcun modo l’accordo preso con l’agenzia anti-doping. Così facendo Sinner potrebbe mantenere la sua forma fisica e prepararsi al rientro con il team previsto per il 13 aprile.

L’unico problema sarebbe il momento in cui il circolo privato aprirà le sue porte al pubblico in vista del torneo di Monte Carlo, ma niente da temere, Sinner pare aver trovato una soluzione anche per quando non sarà più possibile allenarsi nel Principato di Monaco.

Il campione si sposterà in Spagna all’occorrenza

Quando il Monte-Carlo Country Club non sarà più disponibile il tennista italiano probabilmente si recherà a Marbella, in Spagna. Lì Sinner troverà un clima ideale e anche la possibilità di continuare ad adattarsi al terreno della terra rossa in vista del Roland Garros.

Proprio il Roland Garros sarà la prima grande occasione per vedere Sinner tornare in campo con la sua racchetta, esclusi gli Internazionali d’Italia a Roma a cui il tennista potrebbe partecipare.