NO secco all’Inter, NON voglio la maglia nerazzurra | Meglio tutta la vita il Milan

Il giocatore ha fatto la sua scelta, scegliendo la squadra rossonera a discapito di quella nerazzurra

L’Inter, oramai da parecchie settimane, ha iniziato a programmare il prossimo mercato in entrata ed in uscita. Ad Appiano Gentile ci sarà un grande ricambio per quanto riguarda la rosa di Simone Inzaghi. L’obiettivo principale è quello di rimanere competitivi sul campo per provare a vincere altri trofei.

Ma, alla competitività, bisognerà anche adattare altri aspetti. Il primo è quello dell’età media della rosa da abbassare. Infatti, il fondo Oaktree, ha ordinato ai propri dirigenti di dover cercare giocatori futuribili e che siano patrimonio per la società. Altro elemento importante sarà quello di abbassare i costi di squadra oltre al monte ingaggi totale.

I nerazzurri hanno già messo a segno un colpo per l’estate, ovvero il centrocampista croato Sucic. E qualcos’altro ancora avverrà nei prossimi mesi che saranno molto movimentati.

Intanto, un giocatore, ha rivelato di aver rifiutato la squadra nerazzurra per giocare nel Milan. Un grande sgarbo per l’Inter che voleva puntare molto forte su di lui.

Inter, no secco dal giocatore: ha preferito il Milan

In una recente intervista su Repubblica, l’ex centrocampista rossonero Sandro Tonali ha parlato del suo mancato trasferimento all’Inter preferendo l’approdo al Milan, la sua squadra del cuore.

Ecco le sue parole: “Mi è capitato di pensare a quando potevo andare all’Inter. Non l’ho mai accettato. Non perchè non sia una squadra forte, ma non mi reputavo felice al 100%. La chiamata di Paolo Maldini ha cambiato tutto, mi ha fatto felice e ho detto: ‘O vado al Milan o resto al Brescia”.

Tonali, il rifiuto all’Inter e le scelte diverse

Tonali, come sappiamo, ha preferito andare al Milan e non all’Inter per ragioni di cuore. Il ragazzo è da sempre un tifoso rossonero. I nerazzurri, con Conte in panchina, avrebbero voluto portarlo a Milano, per poi virare, invece, su Arturo Vidal che, in nerazzurro, non ha fatto benissimo.

Tonali, adesso, è una colonna portante del Newcastle ed è cresciuto molto dalle sue esperienze. Adesso, su di lui, ci sono gli occhi di grandissimi club, tra cui anche la Juventus in Serie A.