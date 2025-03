Imbarazzo TOTALE per Sinner, altro che squalifica | Il tennista ha un altro GRANDE problema

Le disavventure del tennista non sono finite, si torna a parlare di lui

Nelle scorse settimane il tennista italiano Jannik Sinner è stato parecchio al centro dell’attenzione.

Il campione altoatesino si è trovato nella scomodissima situazione di doversi difendere dalle accuse di doping a causa di una sostanza che il tennista avrebbe assunto in maniera del tutto involontaria.

La vicenda sembra tuttavia essersi conclusa con l’accordo tra Sinner e la Wada che ha condannato il tennista a 3 mesi di squalifica. Mesi in cui il campione non salterà alcuna grande competizione, potrà tranquillamente presenziare al prossimo Grande Slam.

Ma le polemiche attorno alla figura di Sinner non si fermano qui. Se dal lato sportivo il tennista può finalmente tirare un sospiro di sollievo, stessa cosa non si può dire per la sfera privata che adesso viene bersagliata dai giornalisti desiderosi di sapere di più sulla vita del tennista.

Sinner, tra lui e la Kalinkaya sarebbe finita

Da tempo ormai il campione altoatesino aveva ufficializzato la propria relazione con la collega Anna Kalinskaya. Da molto tempo i due però non vengono ripresi insieme, ciò ha permesso alle diverse voci sulla loro separazione di iniziare a circolare sui vari giornali di gossip in giro per la penisola. A conferma di ciò, sembrerebbe che il campione altoatesino sia tornato al suo paese di origine per trascorrere il periodo di sospensione, mentre la Kalinskaya pare abbia fatto rotta a Miami.

La distanza fisica tra i due sembra confermare anche la distanza sentimentale che ormai il campione pare avere con la sua dolce metà. Che la relazione tra i due sia già finita?

Il campione ha la testa altrove, il suo ritorno è previsto a Roma

La sospensione del campione comporta anche che il tennista debba evitare di allenarsi con il suo team per la prima metà della squalifica. Ciò consentirà a Sinner di trascorrere del tempo in famiglia a Sesto Pusteria.

Ai tifosi non resta che attendere il ritorno del tennista italiano, il primo appuntamento disponibile dovrebbe essere agli Internazionali D’Italia che si svolgeranno a Roma, torneo che come ogni anno farà parte dell’importantissima stagione rossa che condurrà gli atleti al Roland Garros.