Messi in Serie A, finalmente ci siamo | Ultima squadra della sua carriera: colpo da sogno per il club

Il campione argentino potrebbe inaspettatamente approdare in Serie A

Lionel Messi non ha sicuramente bisogno di presentazioni, uno dei più grandi giocatori contemporanei ma anche della storia. Storia in cui Messi è entrato di diritto dopo i suoi grandissimi risultati con la maglia del Barcellona e più recentemente con la maglia della sua Nazionale Argentina.

E’ proprio il Barcellona la squadra che ha reso grande il talento argentino e che non è possibile scindere dalla sua figura. Dal suo addio al club blaugrana la Pulga non ha più avuto grandi risultati con le maglie dei club.

Prima tappa Parigi, dove il campione non è riuscito a lasciare un segno indelebile, e poi Miami, dove il giocatore si trova attualmente. Due scelte di carriera che hanno fatto storcere il naso ai sui tifosi, sopratutto adesso che Messi si trova negli USA ed appare molto lontano dal cosiddetto calcio che conta.

Molti sperano tuttavia in una possibile chiusura di carriera in Europa, magari nuovamente con la maglia del Barcellona, oppure addirittura in Serie A.

Messi in Serie A, il Como potrebbe provare a portare il campione in Italia

Nonostante per molti anni diversi giornalisti abbiano provato inutilmente ad accostare Lionel Messi all’Inter, potrebbe essere arrivato il momento per il campione di approdare in Italia. Questa volta però la squadra designata come ultima destinazione della Pulga sarebbe il Como. La squadra lombarda starebbe pensando di proporre al campione argentino di chiudere alla grande la propria carriera tornando in nel calcio che conta, cioè in Europa.

Una chiusura carriera che avrebbe sicuramente qualcosa di romantico e che accontenterebbe la moltitudine dei tifosi che vorrebbe vedere per l’ultima volta Lionel Messi in Europa. In più il fuoriclasse argentino troverebbe un suo ex compagno di squadra come allenatore, l’ex centrocampista Cesc Fabregas, con cui Messi ha vinto diversi trofei in campo.

Che investimenti per il Como!

Le voci sul possibile arrivo di Messi nella città lombarda sono ovviamente frutto del grande progetto che ha portato il Como a competere con le altre grandi squadre italiane.

Il successo del progetto Como è arrivato anche grazie ai giganteschi investimenti dei nuovi proprietari della squadra che hanno saputo collocare adeguatamente i grandi fondi riservati alla squadra.