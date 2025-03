Arriva finalmente il rinnovo, c’è la firma sul contratto | Prosegue la carriera in giallorosso

I tifosi giallorossi tirano un sospiro di sollievo, il giocatore ha finalmente rinnovato il contratto

Nel calcio di oggi è sempre più comune che molti giovani talenti aspettino la scadenza del contratto per lasciare la propria squadra, creando un danno al club che perde il giocatore senza avere alcun ritorno economico.

Nonostante a volte appaia certo il rinnovo da parte di un giocatore può spesso accadere che l’atleta inizi a prendere tempo alimentando le ansie di tifosi e dirigenza.

Si sa, un giocatore in scadenza di contratto è sempre appetibile per i club avversari che potrebbero strapparlo alla formazione proprietaria del cartellino a parametro zero, l’unica soluzione a questa eventualità è la proposta di rinnovo.

Questa è una situazione che stanno affrontando anche i tifosi giallorossi e lo staff romanista, alcuni giocatori tengono la dirigenza sulle spine in attesa di prendere una netta decisione sul rinnovo.

I tifosi giallorossi esultano, Marazzotti rinnova fino al 2027!

I tifosi della Roma potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo riguardo al rinnovo del loro giocatore, il giovane centrocampista Fabrizio Marazzotti ha finalmente rinnovato il contratto fino al 2027, per lui altri 2 anni in giallorosso! Il giovane Marazzotti è un classe 2005 cresciuto nel settore giovanile giallorosso fin dal 2014.

Il suo rinnovo conferma la strategia della Roma nel voler blindare i giovani talenti giallorossi così da evitare spiacevoli adii a parametro zero. Oltre a quello del centrocampista la Roma ha concluso le trattative anche per il rinnovo di Mattia Mannini e Alessandro Romano. Questo è l’ennesimo segno che il club voglia puntare forte sui propri giovani.

I tifosi già pensando al destino di Paulo Dybala

Un altro rinnovo importante è arrivato all’inizio del 2025 col rinnovo automatico di Paulo Dybala che resterà in giallorosso fino a giugno 2026. Tuttavia la condizione che l’argentino sarà in scadenza di contratto da quest’estate potrebbe mettere pressione alla dirigenza romanista.

Alcuni club interessati al giocatore potrebbero mettere in atto una trattativa facendo pressione sulla futura scadenza di contratto dell’argentino abbassando il prezzo della trattativa. Questa è un’ipotesi che genera ansie nella tifoseria giallorossa, Paulo Dybala è tra i giocatori più talentuosi della rosa, la sua partenza sarebbe una grossa perdita.