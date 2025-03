SEPARAZIONE in casa Milan, impossibile rimediare | ADDIO deciso: è finita malissimo

Il Milan potrebbe dire presto addio ad un suo giocatore: la cessione accadrebbe dopo un rapporto non più idilliaco

La stagione del Milan, fino a questo momento, non è stata delle migliori. A parte la Supercoppa Italiana, la squadra rossonera ha fallito praticamente tutti gli obiettivi a sua disposizione ed è molto indietro nella corsa al quarto posto. Una squadra che sembra completamente scollata dall’area tecnica e con una direzione imprecisa.

Inizialmente, a farne le spese, è stato il precedente allenatore, Paulo Fonseca. Il suo esonero, a detta della dirigenza, è avvenuto a causa della mancata continuità in campo. Al suo posto è arrivato Sergio Conceicao, ma anche lui sta riscontrando le stesse difficoltà del suo connazionale e la sua posizione è in bilico.

Nonostante un mercato di gennaio molto importante, non è riuscita a scattare la scintilla. La squadra sembra essersi persa e, di questo passo, il quarto posto rischia di essere un miraggio.

Intanto, un giocatore, potrebbe lasciare la squadra rossonera in vista dell’estate. Il rapporto idilliaco con la società non c’è più e anche le sue prestazioni non sono le stesse avute in passato.

Milan, divorzio in vista: l’addio è deciso

La prossima estate potrebbe essere quella che porta all’addio di Theo Hernandez al Milan. Questo è quello che sostiene il Corriere dello Sport. Il terzino francese è in trattativa per il rinnovo, ma adesso la situazione sembra essere cambiata ed il rapporto non è più dei migliori con la società che, a gennaio, pare avrebbe accettato la sua cessione al Como.

Anche le prestazioni del ragazzo, quest’anno, non sono state all’altezza, ragion per cui Theo potrebbe lasciare Milano a gennaio per una nuova esperienza. E al Milan converrebbe così per evitare di perderlo a zero nel 2026.

Milan, c’è già il nome per il post-Theo

I rossoneri, intanto, starebbero già pensando al giocatore che possa sostituire il francese. Si tratta del terzino belga del Club Brugge, Maxim De Cuyper. Il giocatore potrebbe arrivare in rossonero e piace molto per la sua abilità nei calci piazzati.

Inoltre, andrebbe a ripercorrere la filosofia del club che vuole giocatori giovani, essendo solo un 2000. Insomma, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.