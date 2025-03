Inter FAVORITA dal VAR: il Napoli beffato così | Corsa scudetto “falsata”

L’Inter sarebbe stata favorita dal VAR in questo campionato. Arriva la beffa per il Napoli nella lotta per lo scudetto

Il campionato italiano si appresta a vivere momenti importantissimi, soprattutto per quanto riguarda la lotta scudetto. Infatti, Inter, Napoli e Atalanta sono le tre squadre che si stanno contendendo il tricolore e sono distanziate da pochissimi punti tra loro. Una sfida che si trascinerà per tutta la stagione.

I nerazzurri hanno voglia di fare il bis scudetto consecutivo che, ad Appiano Gentile, manca da circa 14 anni. Il Napoli ha intenzione di replicare la vittoria avvenuta con Luciano Spalletti due stagioni fa, mentre per l’Atalanta sarebbe un’impresa vera e propria e che potrebbe chiudere alla grande il ciclo di Giampiero Gasperini.

Intanto, arriva la clamorosa rivelazione che riguarda l’utilizzo del VAR e le società che ne avrebbero tratta vantaggio durante tutta la stagione che si è giocata fino ad ora.

E per il Napoli, arriva la beffa per quanto riguarda la lotta scudetto visto che l’Inter sarebbe una delle squadre che sarebbe stata maggiormente favorita.

Beffa Napoli, l’Inter favorita dal VAR

L’ex arbitro Calvarese, attraverso i propri canali social, ha analizzato come è stato utilizzato il VAR nell’ultima giornata di campionato e ha parlato anche di quelle che sono state le squadre che sono state maggiormente avvantaggiate dal ricorso allo strumento sopra citato.

Al primo posto c’è il Parma, che è la squadra che in assoluto ha tratto più vantaggio. Poi, segue il Cagliari. Al terzo posto, invece, c’è l’Inter che avrebbe fruito di 7 interventi a favore. All’ultimo posto si posiziona il Napoli con un solo intervento a favore della squadra di Antonio Conte. Insomma, anche su questi dettagli si gioca la lotta per lo scudetto.

Inter, Marotta parla della strategia Oaktree

Mentre la squadra si concentra sul campo per lottare per lo scudetto e non solo, il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, ha illustrato le nuove mosse dopo il CdA avvenuto nei giorni scorsi.

Sicuramente, i nerazzurri, avranno più margine di manovra per investimenti sul mercato, ma questo dovrà dipendere soprattutto dal player trading e bisognerà necessariamente puntare su elementi giovani. Importante sarà anche la formazione dell’Under 23 che porterà nuova linfa sia all’organico che ai conti.