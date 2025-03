Tegola Napoli, disperazione totale per Conte | Non potrà giocare per un mese

L’infortunio costringerà il giocatore a saltare degli importanti appuntamenti di campionato

La stagione del Napoli di Antonio Conte continua ad essere segnata da alti e bassi, molti successi e pochi tonfi che consentono al tecnico pugliese di stare nella parte alta della classifica.

La stagione dei partenopei sta per raggiungere il momento clou, con incontri importantissimi davanti a loro e che dovranno essere affrontati al massimo della condizione.

Purtroppo però non è sempre facile arrivare al meglio nei momenti più importanti, tuttavia l’assenza dalle coppe europee e dalla coppa Italia può essere d’aiuto.

La situazione potrebbe sfortunatamente complicarsi se alcuni giocatori dovessero iniziare ad avere dei problemi fisici, la panchina del Napoli non è poi così profonda secondo il tecnico Antonio Conte.

Che tegola per Conte, si ferma Zambo Anguissa!

Purtroppo per Antonio Conte non ci sono buone notizie in vista. Il centrocampista titolare dei partenopei, Frank Zambo Anguissa, ha subito un infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese. Un infortunio che arriva probabilmente nel momento peggiore dato che Anguissa dovrà saltare alcuni incontri fondamentali per la vittoria dello scudetto.

Il vuoto lasciato da Anguissa sarà difficilmente colmabile per il tecnico pugliese che dovrà trovare una soluzione al più presto dati gli imminenti incontri contro alcune squadre nella parte alta della classifica. Saranno partite dalla massima importanza per il Napoli che dovrà indubbiamente vincere per restare al passo degli avversari nella corsa scudetto.

Adesso il Napoli dovrà stringere i denti

Un’assenza pesantissima per la squadra campana che sarà costretta a chiedere alle riserve di alzare il livello delle proprie prestazioni per sopperire all’assenza di Anguissa. Il centrocampista camerunense è senza dubbio al centro del progetto di Antonio Conte, il Napoli ha enormemente giovato delle sue prestazioni negli ultimi mesi che hanno permesso al giocatore di venire inserito tra i migliori centrocampisti della stagione in Serie A.

Il finale di campionato si fa sempre più duro per Antonio Conte, il tecnico ex Inter e Juve è alla ricerca del suo quinto scudetto da allenatore e decimo della sua carriera. Una stella personale che l’allenatore vorrà sicuramente ottenere al più presto.