Ecco Donnarumma, ritorno con il BOTTO in Serie A | Tradimento diretto al Milan

Gigio Donnarumma potrebbe tornare presto in Serie A. Per lui sarebbe un tradimento grande al Milan

Uno dei nomi che è circolato con maggiore insistenza per quanto riguarda il calciomercato è quello di Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana è in trattativa con il Paris Saint-Germain per rinnovare il proprio contratto che è in scadenza il 30 giugno del 2026. Ma l’accordo tra le parti, ancora, non è stato trovato.

Nei fatti, c’è anche un altro elemento da considerare, ovvero il rapporto non idilliaco con il tecnico spagnolo, Luis Enrique. L’allenatore della squadra francese, infatti, preferisce un altro tipo di portiere, magari meno bravo tra i pali rispetto all’italiano, ma maggiormente coinvolto nel gioco con i piedi.

Negli ultimi giorni sono state fatte anche alcune ipotesi per quanto riguarda possibili interessi per lui nel caso in cui questo rinnovo non dovesse arrivare a felice conclusione.

E attenzione alla possibile suggestione che rappresenterebbe un enorme tradimento per la sua ex squadra, il Milan. Il giocatore potrebbe tornare, infatti, in Serie A.

Donnarumma, una squadra di A in pressing su di lui?

Donnarumma, nelle ultime settimane, è stato accostato con insistenza all’Inter. La società nerazzurra sta cercando un portiere che possa essere il dopo Sommer e proprio l’ex rossonero sarebbe uno dei profili preferiti per prendere il posto da titolare dello svizzero.

Intanto, l’agente del giocatore, Enzo Raiola, ha fatto chiarezza e ha parlato del futuro del proprio assistito. Ecco le sue parole a ChiamarsiBomber.com: “Non ci sono stati contatti nè con l’Inter, nè con altre società. Credo che qualora il giocatore venga messo sul mercato non avrà problemi a trovare squadre interessate a lui. Se nei prossimi mesi dovesse cambiare qualcosa, faremo le nostre valutazioni”.

Donnarumma, ci sono anche le parole di Ausilio

Del portiere italiano aveva parlato qualche giorno fa anche il ds interista, Piero Ausilio che aveva confermato come il giocatore piaccia, anche se con ogni probabilità rimarrà al Paris Saint-Germain.

Intanto, il rinnovo non è ancora arrivato. Dunque, le eventuali pretendenti, osservano con tantissimo interesse l’evoluzione della situazione. Con l’Inter in prima fila.