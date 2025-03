Addio Vlahovic, cessione decisa in casa Juve | Ecco perchè DEVE andare via

La Juventus ha deciso di cedere Dusan Vlahovic: tutte le motivazioni alla radice della scelta

La Juventus, nel mercato di gennaio, è stata una della società più attive. Alla Continassa, infatti, sono arrivati Alberto Costa, Kelly, Veiga, ma soprattutto Kolo Muani. L’attaccante francese è stato un gran colpo per i bianconeri, visto il suo rendimento in termini di gol e prestazioni avuto fino a questo momento.

Un giocatore che con le sue grandi partite ha fatto scalare nelle gerarchie Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è un calciatore si valore assoluto e che sicuramente fa la differenza. Ma nelle ultime stagioni non è mai riuscito ad avere grande continuità in campo e, per caratteristiche tecniche, non è il prototipo ideale per Thiago Motta.

Inoltre, oramai da parecchio tempo, il giocatore sta trattando il rinnovo di contratto con la società vista la scadenza al 30 giugno del 2026. Ma le strade tra le parti potrebbero separarsi presto.

I bianconeri hanno deciso di cederlo in estate e per farlo hanno intenzione di attuare un piano ben preciso da qui fino al termine della stagione. Ecco perchè.

Vlahovic, la Juventus ha un piano preciso per la sua cessione

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus nel prossimo mercato estivo. L’attaccante serbo non rientra più nei piani del club bianconero e potrebbe essere sacrificato, visti i 12 milioni di euro netti all’anno percepiti dal giocatore. I bianconeri, però, hanno un piano ben preciso per cederlo.

In queste ultime partite rimanenti, la società proverà a recuperarlo per provare a guadagnare qualche milione in più rispetto al valore attuale, secondo quanto riportato da TuttoJuve.com. Giuntoli vuole provare ad incassare quanto più possibile dal suo addio.

Juventus, la situazione attacco per la prossima stagione

La Juventus, intanto, sta pensando a rinforzare il proprio attacco nella prossima stagione. L’obiettivo principale è quello di trattare l’arrivo a titolo definitivo di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. Se così non dovesse essere, Giuntoli ha in mente un’altra pista che rappresenta un suo pallino.

Si tratta di Victor Osimhen, in prestito al Galatasaray dal Napoli e fuori dai piani della società partenopea. Vedremo come evolverà la situazione nelle prossime settimane.