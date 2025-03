Bufera in Serie A, il VAR NON FUNZIONA | “E’ d’arresto”

L’allenatore non ci sta, la decisione del VAR non gli è proprio andata giù

Da quando la tecnologia VAR è stata introdotta nel nostro campionato essa ha consentito a migliorare e semplificare il lavoro degli arbitri in campo.

Se molti pensavano che con l’introduzione della cosiddetta moviola in campo si sarebbero risolte le polemiche, purtroppo non è stato così.

Dall’esordio del VAR durante la stagione 2017-18 le discussioni legate all’arbitraggio non si sono mai fermate, ci sono stati molteplici casi controversi che hanno portato diverse domande sul corretto utilizzo di questo strumento.

In molti casi la decisione dei tecnici del VAR sembrava esser stata predominante rispetto a quella dell’arbitro in campo, mentre in altri casi è inspiegabile la motivazione per il quale il direttore di gara non abbia usato questo importante strumento che nel bene e nel male ha risolto molte altre situazioni.

Giampalo infuriato, per lui quello di Lecce-Udinese non è mai rigore!

Durante il recente scontro di campionato tra Lecce e Udinese abbiamo potuto assistere ad una nuova discussione legata alla tecnologia VAR. Durante il primo tempo della partita l’Udinese è riuscita a procurarsi un rigore dopo un fallo in area del Lecce verificato dai tecnici del VAR. Un fallo che ha creato diverse polemiche e che ha ovviamente scatenato le ire dell’allenatore della squadra pugliese Marco Giampaolo.

Secondo Giampaolo l’applicazione del VAR nel caso specifico è stata totalmente errata, per l’allenatore il rigore non andava assolutamente assegnato. Le parole del tecnico: “Non si possono fischiare quei rigori, è assurdo. Non si parla nemmeno di rigorini. Questo non è nulla. E’ una dinamica di gioco, è una follia, è in dinamica, sta trovando l’equilibrio e la palla va fuori. Questo è da arresto. Questi non sono rigori, questo è nulla, è nulla.”

Il rigore ha creato problemi anche all’Udinese

Quello che in pochi si sarebbero aspettati è sicuramente ciò che è accaduto in seguito all’assegnazione del calcio di rigore. Infatti i giocatori dell’Udinese hanno animatamente discusso in campo su cui avrebbe dovuto tirare il rigore, discussione infine vinta dall’attaccante Lorenzo Lucca.

Dopo aver tirato il rigore Lucca è stato rimosso dal campo dal proprio allenatore per evitare ulteriori polemiche tra compagni.