CR7 non è il migliore, si è preso gioco di lui | Tradimento senza precedenti

Arrivano parole che sanno di tradimento nei confronti di Cristiano Ronaldo: si è preso gioco di lui

Negli ultimi anni si sono sviluppate tantissime rivalità sportive che hanno portato avanti le rivalità tra i tifosi ed anche il business nel mondo del calcio. Adesso, ad esempio, c’è quella che riguarda Kylian Mbappè ed Erling Halaand, terminata di recente con la vittoria schiacciante del talento francese grazie alla sua tripletta nella sfida di ritorno in Champions League.

Prima di loro, e per quindici anni, la rivalità storica è stata quella tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. I due giocatori, soprattutto il Liga Spagnola con le maglie di Real Madrid e Barcellona, hanno dato vita a sfide incredibili in cui sono stati spesso protagonisti. Due giocatori che hanno segnato un epoca a suon di gol e trofei.

Non solo, ma la loro rivalità è arrivata anche con le rispettive nazionali, dove l’argentino, successivamente, è riuscito a vincere di più rispetto al fuoriclasse portoghese.

Intanto, a proposito di Ronaldo, arrivano le parole sorprendenti da parte di un suo grande ex compagno di squadra che ha ammesso di non considerarlo il miglior giocatore di tutti i tempi.

CR7 il migliore di tutti i tempi? Le parole a sorpresa dell’ex compagno

Karim Benzema, ex compagno di squadra di Ronaldo al Real Madrid, ha risposto alle recenti parole del fuoriclasse portoghese che si era definito il miglior calciatore di tutti i tempi. Parole che stonano rispetto al rapporto che intercorre tra i due.

Ecco cos’ha detto il francese sull’ex compagno: “Ognuno dice quello che vuole, se lui pensa di essere il migliore, meglio per lui. Per me il migliore è Ronaldo il brasiliano. Ma non mi piace fare il paragone tra giocatori, penso che ognuno abbia la sua storia”.

Ronaldo il Fenomeno, il migliore per tanti ex calciatori

L’opinione di Benzema, tra le altre cose, è molto radicata anche tra ex calciatori. Per tantissimi, il migliore di tutti i tempi è stato Ronaldo il Fenomeno. Un giocatore che ha scritto la storia del calcio con le sue giocate e che anche in Italia ci si è goduti con il suo approdo all’Inter.

Da Maldini a Nesta, fino a Seedorf, Cannavaro e Thuram, sono tanti i suoi ex colleghi che gli hanno dato lo scettro di miglior giocatore di tutti i tempi.