Dall’Eccellenza alla Nazionale, Spalletti ha deciso | Indosserà la maglia Azzurra

Una storia più unica che rara quella del calciatore, adesso la Nazionale lo aspetta

Forse le storie più belle del mondo del calcio, ma in generale nel mondo dello sport, sono senza dubbio le storie di rivalsa, le storie di chi è partito da zero e con dedizione è arrivato ad alti livelli.

Al giorno d’oggi sembra che storie così siano sempre più rare, si ha sempre l’impressione che i professionisti abbiano ricevuto un vantaggio durante la loro carriera in un modo o nell’altro.

Effettivamente molti dei giocatori al giorno d’oggi sono figli d’arte o vengono da settori giovanili di grandi squadre.

Eppure, c’è ancora chi inizia la propria carriera dai dilettanti e piano piano con il lavoro riesce ad arrivare al top del calcio mondiale.

Spalletti chiama Gatti, la sua è una storia che fa innamorare!

E’ proprio questo il caso di Federico Gatti, il giocatore militava in Serie D fino al 2020, venendo acquistato proprio in quell’anno dalla Pro Patria, club militante in Serie C. Da lì Gatti passa al Frosinone in Serie B a giugno 2021 e l’estate seguente, nel 2022, alla Juventus. Dalla Serie D a giocare in Champions League nel giro di due anni, qualcosa di più unico che raro!

Adesso Gatti è oramai un difensore affermato nel panorama della Serie A, a dimostrazione di ciò è arrivata la convocazione in Nazionale da parte di Luciano Spalletti. Il tecnico avrà bisogno del difensore bianconero per affrontare gli scontri di Nation League in programma per il 20 e il 23 marzo contro la Germania.

Non è la prima volta di Gatti in nazionale

Ma questa non sarà la prima volta in azzurro per Federico Gatti, in realtà prima ancora del suo approdo a Torino, il difensore venne convocato dall’ex CT della nazionale Roberto Mancini, un sogno per un calciatore che fino a due anni prima si manteneva facendo anche da muratore.

Nonostante le continue convocazioni da quel giorno Federico Gatti ha indossato soltanto per 5 volte la maglia della nazionale italiana. Un minutaggio decisamente non alto in maglia azzurra per il difensore bianconero che non è mai sceso in campo durante gli Europei del 2024.