3 giornate di SQUALIFICA, pugno in faccia ad un avversario | E’ successo di tutto in campo

Il calciatore perde la testa in campo, il giudice sportivo non è stato clemente

Ogni giorno possiamo purtroppo assistere a diversi casi controversi nel mondo del calcio. Spesso è qualcosa che accade sugli spalti, litigi tra ultrà, azioni violente da parte di qualche individuo che potrebbe rovinare la giornata sportiva di qualcun altro.

Molto più raramente questi episodi violenti avvengono nel campo di gioco tra giocatori o tra lo staff delle squadre in campo.

Purtroppo anche il nostro campionato ha diversi casi che possono facilmente riaffiorare nella mente di chi pesa al connubio tra calcio e violenza. Sopratutto nelle categorie minori i casi di violenza in campo non sono poi così rari.

Nonostante questi avvenimenti siano invece meno diffusi nelle categorie superiori queste non sono sempre esenti dal dovere gestire qualcosa di controverso.

Serie B, Kone perde la testa e dà un pugno all’avversario!

Quanto accaduto recentemente durante la partita tra Salernitana e Frosinone è qualcosa che sicuramente nessuno di noi vorrebbe mai vedere in un campo da calcio. Il giocatore del Frosinone, Ben Kone, si è visto autore di un gesto che sicuramente farà discutere anche nelle prossime settimane. Al 49° minuto del secondo tempo il giocatore avrebbe colpito un avversario con un pugno al volto.

La squalifica è arrivata dopo la valutazione del Giudice Sportivo che ha deciso di sospendere il giocatore per 3 giornate di campionato. La decisione ha fatto discutere in quanto non è chiara la dinamica del colpo che il giocatore ha inferto all’avversario, a molti sembrerebbe più una spallata.

Le altre decisioni del Giudice Sportivo

Oltre al già citato Kone, il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti anche per i seguenti giocatori che salteranno almeno una giornata di campionato: Leonardo Candellone, Juve Stabia, Gian Luca Di Chiara, Frosinone, Gianluca Lapadula, Spezia, e Giacomo Quagliata, Catanzaro. Erano invece diffidati e quindi salteranno una giornata Tommaso Barbieri e Michele Castagnetti, Cremonese, Matteo Brunori, Palermo, Alessandro Caporale, Cosenza, Manuel Cicconi, Carrarese, Ilario Monterisi, Frosinone, Edward Obaretin, Bari, Pio Riccio e Giuseppe Sibilli, Sampdoria.

La speranza è che casi come quello di Kone possano avvenire sempre più raramente nel mondo del calcio sopratutto ad alti livelli.