RIVOLUZIONE totale in Serie A, cambia il calciomercato | Diciamo addio al SISTEMA di oggi

Arriva la rivoluzione in Serie A per quanto riguarda il calciomercato: cambia tutto completamente

Tante società di Serie A hanno già iniziato a programmare il prossimo mercato in vista della stagione che verrà. Per esempio l’Inter, soprattutto dopo il Consiglio di Amministrazione, ha intrapreso un nuovo percorso che prevederà l’acquisto di giocatori giovani e futuribili che possano abbassare l’età media e il monte ingaggi totale.

Anche la Juventus sta già iniziando a sondare il terreno per qualche elemento per provare ad accorciare le distanze dalla vetta. Giuntoli proverà a trattare Hancko per la difesa, ma occhio anche alle posizioni di Sandro Tonali e di Victor Osimhen. I bianconeri hanno intenzione di avere più soluzioni di livello.

Il Milan, dal canto suo, dovrà necessariamente fare qualcosa per evitare di rimanere fuori dalla lotta per le prime posizioni anche l’anno prossimo, per questo piacciono molto Antonio Silva e Samuele Ricci.

Intanto, arriva la novità importante per quanto riguarda le modalità di svolgimento del calciomercato. Sarà rivoluzionato tutto per come lo abbiamo conosciuto fino a questo momento.

Serie A, cambiano le regole del calciomercato

Il presidente della Lega Serie A, Simonelli, ha parlato in conferenza stampa di tanti aspetti che riguardano il nostro campionato, tra cui quello riguardante il calciomercato e le sue modalità di svolgimento.

Ecco le sue parole: “Ho incontrato i vertici di Premier e Liga: l’idea dell’Italia e dell’Inghilterra è quella di chiudere il calciomercato prima dell’inizio del campionato. Però serve l’unanimità almeno tra le principali leghe europee: la Spagna non vorrà concludere il calciomercato prima del 31 agosto per una serie di motivi pratici”.

Serie A, ecco cosa comporterebbe l’anticipo della chiusura del mercato

Per quanto riguarda il calciomercato, anticipare la chiusura aiuterebbe molto gli allenatori per quanto riguarda la definizione del gruppo squadre in modo da poter puntare in maniera definitiva su un nucleo di giocatore.

Il rischio di cessioni dell’ultima ora, rischierebbe di penalizzare molte squadre che, magari, non schiererebbero in campo quel calciatore per evitare di far saltare accordi dell’ultima ora e proventi alle proprie società.