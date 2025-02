“Abbiamo dominato”: bianconeri umiliati così | Annuncio shock davanti le telecamere

Il tecnico non ci sta e prende posizione contro la squadra bianconera al termine di una partita dominata

Il campionato italiano sta vedendo, per la lotta scudetto e la zona Europa, una lotta molto accesa. Per quanto riguarda il primo posto, la sconfitta del Napoli contro il Como e la vittoria dell’Inter contro il Genoa, hanno portato ad un ribaltamento con i nerazzurri che hanno effettuato il sorpasso.

Ma occhio anche all’Atalanta. La prossima giornata, ci sarà lo scontro diretto tra le prime due classificate, e i bergamaschi potrebbero approfittarne vincendo contro il Venezia una partita che potrebbe fortificare la ambizioni tricolore di Gasperini. Ma occhio anche alla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

La Juventus ha ottenuto una vittoria importantissima che l’ha fatta arrivare al quarto posto, ma occhio alle inseguitrici come Lazio, Fiorentina e Milan che sono pronte ad approfittare di eventuali passi falsi.

Intanto, nel week end, c’è stata una partita che ha lasciato dietro tantissime polemiche. Il tecnico si è scagliato contro la squadra avversaria dopo una partita dominata e decisa dagli episodi.

Il tecnico non ci sta e difende la squadra: “Abbiamo dominato”

Risultato indigesto per la Cremonese che, nell’ultimo turno di campionato, ha perso contro il Cesena allo scadere del tempo dopo una partita in cui, la squadra lombarda, ha dominato in lungo e in largo e, onestamente, avrebbe meritato sicuramente qualcosina in più.

Proprio di questo ha parlato il tecnico della squadra grigiorossa, Giovanni Stroppa. Ecco le sue parole: “Non posso fare altro che recriminare per il risultato, ma alla squadra non posso dire niente perchè è stata impressionante. L’arbitraggio? Questo continuo rompere i ritmi e non sanzionare gli avversari rende difficile giocare”.

Serie B, il Sassuolo domina

Intanto, inizia a delinearsi in maniera importante il quadro delle squadre che potrebbero essere promosse in Serie A in questa stagione. Sicuramente, come si sapeva alla vigilia, il Sassuolo sta dominando su tutte creando un solco con le avversarie.

Anche il Pisa è ben distanziato dalla zona play-off e adesso raggiungerebbe una promozione incredibile dopo tanti anni. A seguire, lo Spezia che ultimamente ha perso molti punti, ma resta competitiva.