“Non voglio stare con Buffon”: esplode ancora il gossip | Staranno in due case diverse

Le parole sull’ex portiere fanno discutere, nessuno se lo sarebbe aspettato

Calcio e gossip è un connubio fin troppo consolidato. I due mondi si sono incrociati davvero molto spesso e si sono influenzati l’uno con l’altro parecchie volte.

Basti pensare alle varie notizie di storie con vari calciatori, tradimenti, matrimoni, separazioni. I calciatori da ormai decenni sono delle figure costantemente al centro dell’attenzione, ogni loro azione, anche a livello sentimentale, fa e farà discutere.

In alcuni casi questa forte attenzione mediatica non abbandona i professionisti neanche dopo il ritiro, basti pensare alla situazione di Totti e Ilary Blasi.

Tra di essi, chi probabilmente pensava di esser fuori da queste dinamiche c’era l’ex portiere bianconero Gigi Buffon.

Alena Seredova parla dell’ex marito: “A Natale non potrei stare con lui!”

Alena Seredova è stata recentemente intervistata nel podcast “Mamma Dilettante” condotto da Diletta Leotta. Come si può intuire il podcast tratta diversi argomenti legati alla genitorialità e la Seredova, mamma di tre figli, ha raccontato alcune parti della sua vita. In particolare Alena Seredova ha raccontato del suo rapporto con l’ex marito, Gigi Buffon.

La Seredova ha detto di non credere alle cosiddette “famiglie allargate”, affermando che non crede che si sarebbe sentita a suo agio a passare più tempo con l’ex marito, anche durante le festività. In particolare le sue parole: “Non mi piace. Non potrei mai trovarmi a una tavolata di Natale tutti insieme, perché non sarei onesta, non sarei me stessa. Dipende da come ci si conosce, da come ci si lascia, da come una famiglia finisce. Io non ce la farei.“.

La showgirl non ha mai pronunciato il nome di Ilaria D’Amico

Durante la sua discussione la Seredova non si è mai riferita all’attuale compagna di Buffon, la conduttrice televisiva Ilaria D’Amico. Nonostante questo però la show girl ha affermato di aver continuato a seguire le partite dell’ex marito in quanto tifosa della Juventus.

La modella ha concluso parlando della schiettezza che la contraddistingue: “Sono una persona onesta e dico sempre la verità. Questo mi ha reso la vita più complicata, ma penso di aver ottenuto tutto ciò che volevo, in modo onesto e forse più difficile rispetto ad altri.“