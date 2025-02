Mazzata per Conte, lo SCUDETTO scivola via | Godono tutti all’Inter

Antonio Conte riceve una mazzata importante per quanto riguarda la lotta per lo scudetto contro l’Inter

Lo scorso week end di campionato ha visto un nuovo ribaltone in cima alla classifica. Infatti, il Napoli di Antonio Conte è uscito clamorosamente sconfitto dalla partita contro il Como, cedendo il primato, momentaneamente, all’Inter in attesa della prossima giornata di campionato in cui ci sarà lo scontro diretto proprio contro i nerazzurri.

Una partita che i partenopei hanno giocato male soprattutto nella ripresa, in cui la squadra di Fabregas ha preso le misure ed è riuscita a portare a casa tre punti fondamentali per quanto riguarda la lotta salvezza. Per gli azzurri la nota positiva è stata la partita di Giacomo Raspadori che ha segnato un altro gol dopo quello fatto contro l’Udinese.

A testimonianza del valore della rosa del tecnico salentino. Troppe, invece, le note negative. Anche Conte non ha usato mezze parole nella ripresa e ha parlato di black out mentale della squadra.

Tra i giocatori più negativi ce n’è stato uno che per il Napoli è fondamentale. Senza le sue ottime prestazioni, la squadra campana sarebbe in lotta per la zona Champions League.

Napoli, un giocatore delude Conte

Il Napoli, in estate, ha puntato molto su Romelu Lukaku. L’attaccante belga è un fedelissimo di Antonio Conte che lo ha voluto ad ogni costo in questa sua nuova esperienza professionale. Ma le prestazioni e i numeri dell’ex nerazzurro, fino ad ora, non sono stati all’altezza dell’investimento da 30 milioni.

Lukaku non è andato a segno in 16 partite. Troppe rispetto a come ci aveva abituato in passato. E in queste partite in cui non è andato a segno, la media punti della squadra è crollata a 1,73 punti a partita. Insomma, il Napoli sarebbe in piena lotta per la Champions League. Urge trovare una soluzione.

Napoli, Conte vuole cambiare con l’Inter

Antonio Conte vuole tornare alla vittoria dopo tre pareggi ed una sconfitta nella ultime quattro partite. La lotta scudetto non è affatto decisa e il tecnico vuole fare uno scherzetto alla sua ex squadra per scippargli il tricolore e tenere a distanza l’Atalanta.

Contro i nerazzurri dovrebbe tornare Olivera. Questo vuole dire che si ritorna alle tre punte che, in assenza di Neres, dovrebbero essere Lukaku, Politano e Spinazzola.