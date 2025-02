Vlahovic si da alla pazza gioia | Lo hanno visto con 6 escort: il racconto della serata

Arriva la rivelazione sull’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic che sarebbe stato visto con sei escort

La stagione della Juventus, fino a questo momento, può considerarsi agrodolce. La squadra bianconera è all’inizio di un nuovo progetto tecnico con Thiago Motta, ma l’obiettivo scudetto di cui si parlava all’inizio dell’anno è stato messo da parte oramai da tanto tempo per i troppi pareggi avuti in campionato.

L’obiettivo, adesso, è diventato la qualificazione alla prossima Champions League visto che è ovviamente prestigioso partecipare alla massima competizione europea, ma anche ricevere proventi utili a mettere a posto i conti a bilancio che vede un rosso molto ampio e che va necessariamente diminuito nelle prossime stagioni.

Uno dei giocatori più discussi in casa bianconera è sicuramente Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, infatti, è stato spesso criticato per le sue prestazioni e per i pochi gol segnati – anche se è andato in rete contro il Cagliari.

Intanto, proprio a proposito dell’attaccante serbo, ci sarebbe una rivelazione clamorosa. Il giocatore, infatti, sarebbe stato avvistato con ben sei escort e ci sarebbero anche i particolari della serata.

Vlahovic, rivelazione clamorosa: serata con sei escort

Come detto, Vlahovic è uno dei calciatori più discussi per quanto riguarda la Juventus. E arrivano rivelazioni clamorose per quanto riguarda l’attaccante serbo che sono state date dal sito dillingernews.it gestito da Fabrizio Corona.

Secondo l’ex paparazzo, infatti, dopo la partita di campionato contro il Milan di Supercoppa Italiana, avrebbe trascorso la notte con sei escort. Una notizia che ha fatto molto discutere ed ha fatto infuriare anche i tifosi bianconeri, in un momento in cui la squadra aveva perso una partita clamorosa in rimonta contro i rossoneri.

Vlahovic, futuro alla Juventus in bilico

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è in bilico. L’attaccante bianconero, per caratteristiche, non è il tipo di giocatore che Thiago Motta considera adatto al proprio gioco. E anche quest’anno le frizioni non sono state da poco.

A gennaio, poi, è stato acquistato in prestito dal Paris Saint-Germain, Kolo Muani che si è preso definitivamente la titolarità in campo a suon di gol. Ma l’ingaggio del giocatore – 12 milioni all’anno – spaventa e non poco le pretendenti.