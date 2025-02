Non si sa quando tornerà in campo, tegola in Serie A | Non hai mai subito quest’infortunio

Brutta notizia per l’allenatore, il giocatore si ferma e non si hanno ancora notizie sul rientro

Non è di certo un periodo perfetto per i bianconeri di Thiago Motta, dopo aver vinto il derby d’Italia in casa contro l’Inter, la vecchia signora è andata in Olanda per giocare il play-off di Uefa Champions League contro il PSV Eindhoven.

Il ritorno di Champions League tuttavia non è andato come previsto, i bianconeri hanno subito una sconfitta nei supplementari della partita che li ha costretti a lasciare la competizione.

Adesso la Juventus si potrà concentrare sul campionato per assicurarsi un posto nella prossima massima competizione europea, un obiettivo non facilmente raggiungibile visti gli avversari dei bianconeri.

La serata di Eindhoven tuttavia ha riservato anche un’altra brutta notizia, un giocatore bianconero ha subito un infortunio.

Juve, si ferma Renato Veiga, non si conoscono i tempi di recupero

Dopo solo 10 minuti dall’inizio della partita l’esterno il terzino portoghese Renato Veiga si è fermato a causa di un infortunio. Una lesione del tendine plantare gracile della gamba destra riscontrata nelle ore seguenti. Il difensore ha ovviamente abbandonato il campo di gioco lasciando il posto al subentrato Cambiaso.

Non si conoscono ancora i tempi di recupero del giocatore, Thiago Motta potrebbe esser costretto a fare a meno del terzino per diverse partite. Ciò che fa discutere e preoccupare lo staff medico della Juventus è il fatto che il giocatore non abbia mai subito questo tipo di infortunio, una sventura che si abbatte nuovamente sul già martoriato J-Medical.

Quanti infortuni per i bianconeri, Veiga è soltanto l’ennesimo

I tifosi dei bianconeri ricorderanno senza dubbio questa stagione come tra le più sfortunate di sempre guardando alle condizioni fisiche dei propri giocatori. La Juventus colleziona così l’ennesimo infortunio stagionale, oltre a Veiga i bianconeri non hanno ancora recuperato Bremer, Cabal e Kalulu. L’infortunio di Veiga riaccende le polemiche sugli alti ritmi a cui sono costretti a giocare i giocatori di Serie A, gli impegni in campo iniziano ad essere troppi.

Renato Veiga è arrivato a Torino tramite la formula del prestito secco, non si sa se la Juventus avrà intenzione di fare un’offerta per il cartellino del giocatore a fine stagione.