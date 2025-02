Attivata la clausola sul contratto, cambia tutto all’Inter | Inzaghi beffato così

La rosa dell’Inter potrebbe subire un profondo cambiamento in vista della prossima stagione

I nerazzurri di Simone Inzaghi continuano a regalare ai propri tifosi grandi prestazioni. Nonostante la sconfitta subita a Torino nella partita contro la Juventus, il gioco espresso dall’Inter resta comunque di alta qualità e questo è sotto gli occhi di tutti.

Qualità che ovviamente prescinde dai grandi nomi che i nerazzurri possono mettere in campo. Alcuni di essi fanno parte della squadra di Inzaghi ormai da qualche anno, le loro prestazioni sono sempre state al top.

Qualche nome poi, sembrava fosse arrivato all’Inter in quella che poteva sembrare la fase calante della propria carriera, ma invece si sono rivelati delle pedine fondamentali per il gioco di Simone Inzaghi e per i successi della sua Inter.

Effettivamente l’Inter non ha una rosa giovanissime, gran parte dei giocatori ha ormai superato i 30 anni e alcuni di loro anche i 35. Molti sono concordi nel dire che il progetto di Oaktree dovrebbe essere quello di ringiovanire la squadra sostituendo i giocatori più anziani con dei giovani in grado di cresce.

Inzaghi potrebbe salutare 3 dei suoi pupilli a giugno!

Tre degli over 35 della rosa nerazzurra potrebbero abbandonare Milano già tra qualche mese, il motivo? Una clausola presente nel contratto dei giocatori li consentirebbe di rescindere il contratto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza effettiva. I giocatori in questione sono Henrikh Mkhitaryan, Francesco Acerbi e Matteo Darmian.

Tre nomi davvero pesanti, tre profili che hanno collezionato tantissime presenze sotto la guida di Inzaghi ma che adesso potrebbero salutare l’Inter per iniziare una nuova avventura. La decisione sulla rescissione del contratto spetta alla dirigenza nerazzurra che dovrà decidere entro il 30 giugno 2025.

Se vanno via loro i nerazzurri si lanceranno sul mercato

Ovviamente se i tre giocatori dovessero lasciare Milano anticipatamente la dirigenza nerazzurra sarà costretta a guardare al mercato per trovare dei sostituti. Con particolare attenzione alla nuova competizione a cui i nerazzurri dovranno partecipare nel mese di luglio, il Mondiale per Club.

Non resta che attendere le mosse della dirigenza nerazzurra, sia i tifosi che Simone Inzaghi seguiranno la vicenda con apprensione.