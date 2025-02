Arriva Gasperini in panchina, lo hanno già contattato | Si apre un nuovo ciclo in Serie A

Giampiero Gasperini potrebbe andare via dall’Atalanta e sul tecnico ci sono già i primi interessi

L’Atalanta, oramai, è diventata una solida realtà del nostro campionato. La squadra nerazzurra, da provinciale, ha assunto una dimensione europea vincendo, nella passata stagione, l’Europa League contro il Bayer Leverkusen, ma sta facendo cose importantissime anche in Serie A, arrivando a giocarsi lo scudetto contro Inter e Napoli.

Il merito, ovviamente, è della società che è stata virtuosa negli investimenti ed è riuscita a valorizzare il patrimonio a propria disposizione. Ma anche dell’allenatore, Giampiero Gasperini che ha fatto crescere di anno in anno i proprio calciatori che, adesso, sono cercati dalle big di tutta Europa viste le prestazioni offerte.

Intanto, Gasperini, ha annunciato che potrebbe andar via da Bergamo a fine stagione o nel 2026 alla scadenza del contratto. Una notizia che ha sorpreso molti e che sicuramente sembra la fine di un ciclo.

Intanto, molte squadre si sono già interessate al tecnico di Grugliasco per averlo a propria disposizione nella prossima stagione. E il tecnico è aperto ad ascoltare ogni offerta ed ogni progetto.

Gasperini, tante squadre su di lui: ecco chi lo cerca

Gasperini è un tecnico sicuramente molto preparato e che ha fatto scuola a tanti. E proprio per questo, in caso di addio all’Atalanta, ci sarà la fila per prenderlo. La Roma, ovviamente, vuole fare un tentativo visto che cerca un allenatore per la prossima stagione. Così come il Napoli se davvero Antonio Conte dovesse andare via.

Occhio anche alla situazione Milan, visto che la posizione di Sergio Conceicao potrebbe cambiare di qui al termine della stagione. In questo caso la società penserebbe all’ex Genoa per valorizzare i propri giovani.

Atalanta, Gasperini punta allo scudetto

Se fino a qualche settimana fa, per l’Atalanta, la lotta scudetto sembrava utopia, dopo i rallentamenti di Inter e Napoli, le cose non sono più così e la vetta dista solamente tre punti.

La vittoria del tricolore avrebbe un significato storico per i nerazzurri. Ma sarebbe anche un modo per salutare nel miglior modo possibile l’Atalanta per Gasperini.