L’Inter mi vuole, Castro esce allo scoperto | Arriva dopo il Mondiale per Club

L’attaccante non nega di esser stato contattato, si attendono futuri sviluppi

La prima finestra disponibile per il calciomercato è ancora mesi lontana ma le voci su le future trattative hanno già iniziato a circolare con insistenza.

L’Inter non è stata di certo la protagonista del mercato in questa stagione, i nerazzurri hanno ricoperto per lo più il ruolo di spettatori piazzando pochissimi acquisti.

Un dettaglio che ha fatto abbastanza discutere è la poca profondità della rosa nerazzurra nel reparto offensivo, i ricambi dei due titolari non si sono rivelati all’altezza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, quando la ThuLa non è in campo la differenza si vede. I tifosi pretendono che il mercato dei nerazzurri si muova in questa direzione.

Tifosi che possono iniziare a tirare un sospiro di sollievo dato che la dirigenza sembrerebbe aver messo nel proprio mirino i primi obiettivi del prossimo mercato.

L’Inter punta a Castro, lui cerca di non pensarci ma non nega l’interesse

Intervistato recentemente da Il Resto del Carlino, l’attuale attaccante del Bologna, Santiago Castro, è stato interrogato sulla sua opinione sul concreto interesse che l’Inter avrebbe nei suoi confronti. La risposta dell’attaccante: “Se so che l’Inter mi segue? Io non ci penso. La posso prendere come motivazione, sì, ma devo concentrarmi solo sulla mia squadra, a fare bene qua. La classifica e la Coppa Italia sono i miei unici pensieri fissi. Non posso sprecare energie in altro”

Una risposta decisamente vaga ma che non nega l’interesse dei nerazzurri. Secondo molti sarebbe proprio l’attaccante argentino ad essere il primo obiettivo dell’Inter per quest’estate.

La storia dell’Inter chiama l’attaccante argentino

Difficile non pensare subito al connubio attaccante argentino in nerazzurro, Castro entrerebbe a far parte della gloriosa lista degli argentini in nerazzurro. I nomi degli argentini che hanno indossato la maglia dell’Inter sono molteplici, e molti di questi hanno lasciato un segno indelebile nella storia dei nerazzurri.

Tra di essi ci sono anche Lautaro Martinez e Diego Milito, citati dallo stesso Castro che non ha nascosto che i due attaccanti nerazzurri siano tra i suoi idoli. La storia tra Castro e l’Inter sembrerebbe già scritta, non resta che attendere futuri sviluppi.