Ultima avventura per la sua carriera, Balotelli ha detto SI | Firma subito

Sembra esserci una nuova avventura nel futuro di Mario Balotelli: l’attaccante avrebbe detto si alla soluzione

La carriera di Mario Balotelli è stata costellata da tantissimi rimpianti per quello che è stato il suo potenziale. L’ex centravanti della Nazionale italiana ha sempre avuto un grande talento, ma contrastato da atteggiamenti che non sono mai stati visti di buon occhio dall’allenatore di turno e che ne hanno fermato la crescita professionale.

Eppure le occasioni in grandissime squadre le ha avute, dagli inizi all’Inter, fino al Manchester City, al Milan e al Liverpool. Adesso, la nuova esperienza al Genoa che, però, non sta andando come sperava. Il cambio di panchina che ha portato all’esonero di Gilardino per Vieira, non ha giovato al giocatore.

Il tecnico francese, che tanto bene sta facendo con la squadra ligure, non lo ritiene parte del progetto ed il suo minutaggio in campo è stato davvero molto scarso soprattutto per quelle che erano le attese su di lui.

Adesso, nel futuro del numero 45, potrebbe esserci una nuova avventura. L’ennesima di una carriera che prometteva scintille ed è stata normale. Il giocatore parrebbe voler accettare le soluzioni.

Balotelli, nuova avvenuta all’orizzonte? Ecco le opzioni

Mario Balotelli potrebbe lasciare prima del tempo il Genoa. L’attaccante italiano, di fatto, è fuori dal progetto di Vieira che non ha intenzione di puntare su di lui. Il giocatore è un separato in casa, ma non ha intenzione di far volare stracci o di andar via in maniera traumatica.

Per lui ci sono due strade, secondo Il Secolo XIX. La prima, riguarda la possibilità di andare in Brasile, con il Corinthians che da sempre è molto interessato. La seconda, in MLS dove la possibilità di giocare contro Messi potrebbe allettare il giocatore. Queste due soluzioni sembrano le più probabili visto che sono gli unici campionati con i mercati aperti.

Balotelli, suggestione anche dall’Italia

Per Mario Balotelli potrebbe anche esserci la suggestione che porta all’Italia. Il Trapani, infatti, ha un progetto molto ambizioso e vorrebbe portare il giocatore in Sicilia. Ma questa opzione non sembra allettare SuperMario.

Infatti, l’ex nerazzurro, avrebbe intenzione di concludere la carriera nella massima serie di un campionato. Dunque, questa pista, sembra esclusa.