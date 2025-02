Esonero certo per Thiago Motta, ciao ciao Juve | E’ il momento di pensare al futuro

Panchina in bilico per il tecnico, i risultati faticano ad arrivare, si guarda al futuro

L’uscita dei bianconeri di Thiago Motta dalla Uefa Champions League ha generato un terremoto non ignorabile.

La sconfitta subita contro il PSV Eindhoven dopo aver vinto l’andata dei play-off non è andata giù ai tifosi bianconeri, e quanto pare, neanche alla dirigenza della Juventus.

A non migliorare il tutto c’è la situazione della Juve in Serie A, i bianconeri sembrano a tutti gli effetti fuori dalla corsa scudetto e anche il percorso per un posto nella prossima Uefa Champions League inizia a complicarsi.

Tutti questi fattori non fanno di certo pensare ad una stagione perfetta per Thiago Motta, la dirigenza si sarebbe aspettata tutt’altri risultati soprattutto dopo i grandi investimenti arrivati sul mercato.

Il direttore di Tuttosport duro con Motta: “Non basta il quarto posto”

Guido Vaciago, diretto di Tuttosport, è intervenuto sulla questione Thiago Motta. Secondo il direttore del giornale torinese l’allenatore dei bianconeri ha davvero poco margine d’errore in questo momento. L’eliminazione con il PSV pesa molto sul bilancio della stagione e raggiungere semplicemente il quarto posto potrebbe non essere abbastanza per salvare il lavoro di Thiago Motta.

Le parole di Vaciago sono state molto chiare: “I bianconeri non possono sbagliare più: se ripetono lo stesso girone di andata, quarti non ci arriveranno sicuramente. Questa eliminazione pesa: dovranno fare un quarto posto brillante, dando l’impressione di aver corretto gli errori e i limiti che hanno mostrato fino a adesso“.

Vaciago parla di campanello d’allarme per tutto il calcio italiano

Il direttore del giornale torinese non ha parlato solo della situazione della Juventus. Secondo Vaciago l’eliminazione dalla massima competizione europea della Juventus e delle altre italiane segnerebbe un campanello d’allarme per l’intero sistema del calcio italiano. Vaciago afferma che PSV, Feyenoord e Club Brugge fossero tre squadre largamente alla portate delle italiane, eppure sono riuscite nell’impresa di superare il turno al posto loro.

Il direttore sostiene che il calcio italiano non sia di alto livello fatta eccezione per l’Inter, unica italiana rimasta in gara nella Uefa Champions League e che dovrà affronta il Feyenoord agli ottavi.