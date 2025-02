Per favore, ti va di giocare? Prima messo fuori rosa, ora serve assolutamente | Che svolta per la sua carriera

Molte volte nel mondo del calcio, e in generale nel mondo dello sport, ci sono state storie di rivalsa. Sono molti gli atleti che hanno passato periodi bui della propria carriera ma che hanno saputo sfruttare una grande occasione per risollevarsi.

Può anche spesso accadere il contrario, con storie di giocatori che sono passati in poco tempo ad essere adorati dai propri tifosi a diventare il nemico numero uno della squadra.

Può spesso accadere anche che il rapporto tra giocatore e allenatore non sia dei migliori per molto tempo, senza una buona relazione tra i due difficilmente l’atleta potrà rendere in maniera ottimale in campo.

Potrebbe essere questo il caso che sta affrontando in questo momento l’allenatore della Lazio, Marco Baroni.

Grande occasione per Pellegrini, Baroni potrebbe rimetterlo in rosa

Nelle scorse settimane ha fatto abbastanza discutere la decisione dell’allenatore biancoceleste, Marco Baroni, di mettere fuori rosa il terzino Luca Pellegrini. A quanto pare il tecnico della Lazio non era per niente soddisfatto del rendimento e dell’atteggiamento del giocatore e ha quindi deciso di metterlo fuori dalla lista per le partite di Serie A e di Europa League.

Ma a quanto pare la decisione ha fatto scattare qualcosa nella mente del giocatore che ha cambiato completamente registro dando tutto se stesso nelle sessioni di allenamento con la squadra, tanto da far cambiare idea al tecnico. Adesso Pellegrini ha una grande chance, quella di cambiare completamente l’opinione che Baroni ha su di lui. L’occasione si potrebbe presentare molto presto date le assenze in squadra dei biancocelesti.

Pellegrini potrebbe approfittare delle assenze di Hysaj e Tavares

La nuova occasione di Pellegrini si presenta al momento perfetto per il terzino di proprietà della Juventus. Infatti Marco Baroni ha bisogno di trovare un sostituto a Hysaj e Tavares. Hysaj non ha ancora recuperato l’infortunio e Tavares non può ovviamente giocare in tutte le partite dei biancocelesti.

Per Pellegrini sembrerebbe a tutti gli effetti il momento perfetto per cambiare le sorti della propria stagione, come si dice in questi casi, il giocatore ha il suo destino nelle proprie mani.