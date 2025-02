Si è calato i pantaloni ed ha fatto pipì in campo | Decisione surreale del calciatore: squalifica pesante

Assurdo quanto è avvenuto in campo, il giocatore ha preso una decisione senza senso

Ogni giorno nei campi da calcio avvengono gesti che fanno bene o male discutere l’opinione pubblica, da gesti positivi a gesti negativi ma anche gesti a dir poco bizzarri.

Il mondo del calcio è sempre stato ricco di eventi strani e casi al limite dell’incredulità, difficile anche solo cercare di farne una lista, come ad esempio le decide di esultanze bizzarre che ognuno di noi ha visto almeno una volta nella vita.

Sopratutto nei vari campi di provincia non è cosi raro di sentire storie su eventi particolari o di qualcosa che è al limite dell’assurdo.

Ma se state pensando che le cose più bizzarre avvengono solo nelle categorie inferiori del calcio dilettantistico italiano vi sbagliate.

Incredibile, urina nel campo, l’arbitro non ha esitato!

Davvero assurdo quando accaduto recentemente nel campionato di Serie D italiano. Durante la partita tra Atletico Uri e Gelbison, squadre militanti nel girone G del campionato, è avvenuto qualcosa di inaspettato, un giocatore dell’Atletico Uri, Carlo Piga, si sarebbe abbassato i pantaloni della divisa e avrebbe urinato in campo nei pressi della bandierina del calcio d’angolo.

Un gesto che ha destato immediatamente scalpore e che non è passato inosservato al direttore di gara e al resto dei presenti attorno al campo di gioco. Inutile dire che il giocatore è stato squalificato dall’arbitro che ha tirato subito fuori il cartellino rosso.

Le scuse non bastano, il giudice sportivo non fa sconti

Non sono servite a nulla le scuse del giocatore che probabilmente si è reso subito conto di quanto aveva appena fatto. La vicenda giudice sportivo che non ha esitato nel confermare la squalifica e nel renderla effettiva per due giornate di campionato.

L’evento ha fatto il giro del web, scatenando ilarità sui social e discussioni tra chi non riesce a capire le motivazioni dietro ad un gesto simile. Secondo molti poi è necessario anche un intervento della società che dovrebbe punire il proprio tesserato.Altri invece hanno sottolineato la correttezza della decisione del giudice sportivo.