Torna in campo a Pasqua, infortunio più serio del previsto in Serie A | Stagione compromessa

Brutte notizie per i tifosi, il fuoriclasse starà fuori almeno qualche mese

Tra i tanti calciatori al centro del mercato estivo della scorsa estate è impossibile non citare Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese è stato corteggiato per diverse settimane anche dai nerazzurri dell’Inter ma alla fine la sua destinazione è stata Firenze.

Per l’islandese non è stata sicuramente una gran prima parte di stagione, per lui soltanto 14 partite in Serie A condite da soli 4 gol. Numeri decisamente inferiori rispetto a quelli della precedente stagione con la maglia del Genoa.

Difficile dire se il destino di Gudmundsson sarebbe stato diverso con un’altra maglia, per adesso le prestazioni del giocatore non seguono l’andamento della squadra di Italiano che sta attivamente lottando per un posto in Champions League.

A peggiorare la situazione ci sono i due infortuni subiti dal giocatore, il primo al polpaccio mentre il secondo al bicipite femorale. Una stagione non fortunata quella di Albert Gudmundsson che adesso rischia di subire un ulteriore battuta di arresto.

Gudmundsson di nuovo KO, il giocatore non rientrerà prima di un mese

Brutte notizie per i tifosi viola, il loro fuoriclasse Albert Gudmundsson ha subito un nuovo infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese: una frattura del coccige subita durante l’ultima partita di campionato giocata contro il Como. L’esito degli esami non lascia alcun dubbio, adesso l’obiettivo dello staff medico della Fiorentina sarà quello di far tornare il giocatore in campo entro Pasqua.

Purtroppo per l’islandese questo non è il primo infortunio della stagione, Gudmundsson salterà diverse partite in quello che è senza dubbio un momento clou del campionato con i viola che si trovano in piena corsa per un posto nella prossima Uefa Champions League.

Non solo Gudmundsson, anche Colpani si ferma

Decisamente non fortunata la Fiorentina, Gudmundsson non è il solo ad aver pagato caro la partita contro il Como, anche Andrea Colpani ha subito un trauma che non gli consentirà di tornare subito in campo.

Il centrocampista ha subito un infortunio al collo del piede destro, anche se decisamente meno grave rispetto al compagno, l’infortunio rischia di tenere Colpani fuori dai campi per un po’.