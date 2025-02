Non solo Theo Hernandez, altro divorzio dal Milan | Contatti in corso con il nuovo club

Il Milan potrebbe salutare presto un suo giocatore, anche lui sembra propenso all’addio

I rossoneri di Conceicao potrebbero presto affrontare una vera e propria rivoluzione legata agli elementi che compongono la rosa del Milan. Una rivoluzione che è già in parte iniziata durante il mercato di gennaio con l’acquisto di Joao Felix, Gimenez e Walker.

Alcuni elementi che fanno parte della squadra da ormai diversi anni potrebbero chiudere molto presto la loro avventura in rossonero, tra di essi c’è anche Theo Hernandez.

L’esterno francese sembra aver ormai compromesso completamente il proprio rapporto con la dirigenza e con il resto dello staff. Situazione che è ormai sotto gli occhi di tutti dopo il pasticcio del giocatore che ha portato il Milan a restare con un uomo in meno durante la partita dei play-off di Champions League contro il Feyenoord.

Un addio largamente preannunciato che tuttavia non sembra sarà l’unico in casa Milan.

Pobega, il Bologna fa sul serio, vuole tenere il giocatore

Tra le voci di mercato in uscita per i rossoneri si aggiunge Tommaso Pobega. Il centrocampista è stato ceduto in prestito al Bologna così da consentire al giocatore di avere un maggiore spazio rispetto a quello che avrebbe trovato a Milano. Prestito andato bene per i bolognesi dato che adesso la dirigenza avrebbe intenzione di riscattare il giocatore per tenerlo a Bologna.

Volontà che sembra rispecchiare anche quella del giocatore che sarebbe disposto a continuare la propria carriera con la maglia rossoblu, maglia con il quale il giocatore ha trovato spazio e continuità che non gli verrebbero assicurate a Milano o in un’altra squadra.

Le cifre dell’affare sembrano alla portata del Bologna

La formula con cui i rossoblu hanno portato il giocatore a Bologna è quella del prestito con diritto di riscatto. Non dovrebbero esserci problemi quindi per quanto riguarda le trattative, tuttavia il riscatto è fissato a 12 milioni. Cifra non ignorabile ma che probabilmente è alla portata delle casse dei rossoblu.

Non resta che attendere le battute finali dell’attuale stagione di Serie A per capire il destino di Tommaso Pobega, il giocatore nel frattempo continua a collezionare presenze con il club emiliano.