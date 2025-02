“E’ antisportivo”: accusa pesantissima | Rovinata una carriera, impossibile rimediare

Arrivano accuse davvero molto pesanti nei confronti del giocatore autore di un brutto gesto in campo

La Champions League ha regalato forse uno dei momenti peggiori per le squadre italiane. Sia il Milan che la Juventus e l’Atalanta sono state eliminate praticamente subito dalla competizione contro squadre che, alla vigilia, erano considerate alla portata visto che, effettivamente, il valore dei singoli non era alla pari.

La Juventus, dopo aver vinto l’andata per 2-1, è riuscita a farsi battere per 3-1 dal PSV Eindoven in una partita in cui è mancata la fame alla squadra bianconera. Il Milan, dopo aver perso 1-0 l’andata e dopo essere passata in vantaggio al primo minuto, si è fatta pareggiare anche a causa dell’espulsione ingenua di Theo Hernandez.

Infine l’Atalanta che ha perso l’andata a causa di un grave errore arbitrale, ma ci ha capito ben poco nella partita di ritorno non accennando nemmeno ad una possibile rimonta.

Intanto, arrivano critiche feroci nei confronti di un giocatore. Il suo gesto non è passato inosservato e la figura non è stata delle migliori. Questa è una macchia incancellabile per lui.

Arrivano le critiche pesanti: “E’ un giocatore antisportivo”

L’espulsione di Theo Hernandez è stata decisiva per l’eliminazione del Milan dalla Champions League. Un doppio giallo ingenuo in cui il giocatore prima ha protestato troppo e poi ha fatto una clamorosa simulazione in area avversaria. Questo non è andato giù ai tifosi rossoneri.

E, dagli studi di Sky Sport, un grande ex rossonero come Boban non ci è andato morbido: “Theo lo fa da anni. Mi stupisce che nessuno glielo abbia detto o lo abbia corretto. Sono cinque anni che fa così. La seconda ammonizione è assurda, è indecente ed antisportivo”.

Milan-Theo, avventura al capolinea

Il rapporto tra il Milan e Theo Hernandez, nonostante la trattativa per il rinnovo del contratto, sembra destinato a chiudersi definitivamente. Un rapporto che oramai sembra essere logoro per entrambe le parti.

L’atteggiamento del giocatore in questa stagione non è andato giù a nessuno, nè alla società e nè ai tifosi rossoneri. Una situazione da risolvere per le parti, con le strade che si separeranno a fine stagione.