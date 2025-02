Dalla Roma all’Inter, il top player in nerazzurro | Bomba improvvisa sulla sua carriera

Incredibile notizia bomba su un romanista in nerazzurro: le parole che fanno discutere i tifosi giallorossi

L’Inter, oramai da parecchie settimane, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, vuole regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere sicuramente essere competitiva, l’anno prossimo, sia per quanto riguarda il campionato che per quanto riguarda la Champions League.

A tutto questo, però, bisogna coniugare il fatto che la proprietà di Oaktree vuole abbassare l’età media, vuole abbassare i costi della squadra e abbassare anche il totale del monte ingaggi, visto che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A. Insomma, un lavoro grande che la dirigenza dovrà portare a termine.

Ma, per quanto riguarda il campo, la squadra deve ritrovare la fame che ha completamente perso e le parole di alcuni suoi leader fanno preoccupare ed arrabbiare i tifosi che vedono gli obiettivi stagionali sfumare.

Intanto, arriva una rivelazione importante e clamorosa per quanto riguarda un grande della storia della Roma che sarebbe potuto essere nerazzurro in passato, magari cambiando quella che è stata la sua carriera in termini di vittorie.

Inter, un grande ex della Roma in nerazzurro?

In una recente intervista a Il Corriere della Sera, l’ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti, ha parlato di un retroscena di mercato che ha riguardato la possibilità di vedere Francesco Totti in maglia nerazzurra in passato.

Ecco le sue parole: “L’allora presidente della Roma era piena di debiti, strapiena di debiti… Il presidente era così disperato che era arrivato ad offrirmi Totti. Piangendo. Poi forse Totti avrebbe preferito restare alla Roma, ma anche in quel caso lasciammo stare noi dell’Inter. Cose di calcio, cose di sentimenti”.

Totti all’Inter? Rosella Sensi risponde

Su queste parole di Massimo Moratti ha risposto la figlia dell’ex presidente della Roma, Franco Sensi, Rosella. La ex numero uno giallorossa, infatti, ha smentito completamente le parole dell’ex presidente nerazzurro, rimanendo sorpresa da quanto affermato.

Insomma, la verità probabilmente non la sapremo mai, viste le due opinioni contrastanti. Sicuramente, questa, è la dimostrazione dell’amore di Totti nei confronti della sua Roma. Un rapporto che non ha mai fine.