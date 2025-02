Addio Roma, i Friedkin hanno fatto fuori anche lui | Non sono bastati gli ottimi risultati

Rivoluzione Roma, nessuno è al sicuro tra lo staff dei giallorossi

I giallorossi della Roma stanno da tempo affrontando una vera e propria rivoluzione nel loro staff.

Questa stagione in particolare ha segnato grandi cambiamenti anche sulla panchina della Roma, ben 2 esoneri che hanno portato i giallorossi ad avere un gradito ritorno sulla panchina, quello di Claudio Ranieri.

Il destino della Roma è indubbiamente cambiato dopo l’arrivo di Ranieri, i numeri dei giallorossi sono nettamente migliorati segnando un cambio di marcia che tutti i tifosi si aspettavano dal già amato mister Ranieri.

I cambiamenti però non si fermano solo alla panchina e alla rosa giallorossa, anche lo staff della Roma e le figure all’interno della dirigenza non sono al sicuro. I Friedkin stanno valutando l’idea di cambiare il nome di diverse figure professionali all’interno dell’organico dei giallorossi, una nuova mossa sembrerebbe essere già arrivata.

La Roma saluta il proprio CFO, in arrivo un profilo scelto dai Friedkin

Proprio così, a quanto pare il nome scelto dai Friedkin per continuare la propria rivoluzione dell’organico è quello di Anna Rabuano, Chief Financial Officer dei giallorossi. Una decisione che ha sorpreso molti ma che i Friedkin hanno ritenuto fondamentale soprattutto dopo il nuovo cappio del Financial Fair Play subito dalla Roma.

Poche storie, nuovi nomi e nuovi profili, a quanto pare il nome scelto dai proprietari giallorossi è quello di Ana Dunkel, CFO del Friedkin Group. Una persona di fiducia dunque per andare a sostituire una figura fondamentale per i grandi club.

Continua la rivoluzione in casa Roma, chi sarà il prossimo a salutare?

Il nome di Anna Rabuano è solo l’ultimo di una lunga lista di personalità che i Friedkin stanno allontanando dalla dirigenza romanista. Il clima di cambiamento si respira anche tra i tifosi della squadra che si aspettano grandi risultati già dal prossimo anno.

Difficile dire chi sarà a capo del progetto tecnico durante la prossima stagione, per il momento appare concreta la possibilità che mister Ranieri possa concludere questa stagione sulla panchina dei giallorossi ma difficilmente manterrà le redini anche per la stagione 25-26. Ai tifosi giallorossi non resta che attende i futuri sviluppi.