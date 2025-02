“La colpa è solo vostra”: bufera Milan | Attacco frontale, squadra spaccata a metà

Dopo l’eliminazione clamorosa dalla Champions League, piovono critiche sul Milan: la squadra è spaccata

La Champions League, per le squadre italiane, è stata indigesta in questa stagione. Infatti, la Juventus, il Milan e l’Atalanta sono state subito eliminate ai sedicesimi di finale da squadre che, quantomeno sulla carta, venivano considerate alla portata. Un tonfo clamorosa che, con ogni probabilità, non consentirà all’Italia di avere cinque squadre alla competizione.

Il Milan, che per esempio, in campionato, è in lotta per qualificarsi all’Europa che conta, sperava nella presenza di cinque posti, ma deve mangiarsi le mani per come ha buttato via la qualificazione. All’andata, la papera di Maignan sul tiro di Paixao e, al ritorno, dopo essere passati in vantaggio al primo minuto, l’espulsione ingenua di Theo Hernandez che ha complicato le cose.

Un danno non solo sportivo, ma anche economico che ha fatto piovere tantissime critiche sulla squadra rossonera incapace di avere continuità dalla vittoria dello scudetto in poi.

E, intanto, il giornalista non ci sta e decide di scagliarsi contro i rossoneri. Accuse pesanti dopo quanto mostrato in campo e in tutto l’arco di questa stagione dove sembra non andarne bene una.

Milan, accuse pesanti: “E’ solo colpa vostra”

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, arrivano critiche feroci nei confronti dei rossoneri. Una di queste è arrivata dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello che, dagli studi dell’emittente, ha detto la sua sugli uomini di Sergio Conceicao e non solo.

Ecco le sue parole: “Segna dopo un minuto da 30-40 milioni al Feyenoord per prendere il suo attaccante, una sostituzione ridicola, ma detta con il senno del poi, ma con il senno del durante. Togliere l’attaccante sull’1-0 per poi incartarti e subisci gol, significa che tu stai facendo l’anti-calcio. Theo? Ibra quasi lo giustifica, in Italia l’arbitro è un conto, in Europa un altro. Ibra? Ibrahimovic dovrebbe dire addio a questa breve carriera da dirigente che probabilmente, anzi oramai sicuramente, è un ruolo che non gli appartiene”.

Milan, il progetto rischia il fallimento

Il progetto rossonero rischia seriamente di essere arrivato già al capolinea dopo poco più di sei mesi. Una squadra completamente scollata dal campo e una società che non si sta dimostrando all’altezza della situazione.

E a niente è servito il mercato di gennaio che pure ha apportato dei correttivi importanti alla rosa rossonera. Insomma, piove sul bagnato.