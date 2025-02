Una nuova stella per Inzaghi, si tratta di un vero FENOMENO | Stravedono tutti per lui

I nerazzurri preparano il grande colpo, rivoluzionerebbe la squadra di Inzaghi

Manca ancora qualche mese per l’apertura della nuova finestra di mercato prevista per giugno, eppure le notizie di calciomercato iniziano già a susseguirsi velocemente.

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, necessita senza dubbio di qualche rinforzo nel reparto offensivo, Lautaro Martinez e Marcus Thuram non bastano più per sostenere il peso dell’attacco nerazzurro.

Le due principali riserve, Arnautovic e Taremi, si sono rivelate inadeguate per la rosa dell’Inter. Nessuno dei due è riuscito a rendere secondo le aspettative dettate dal tecnico dei nerazzurri, portando all’Inter pochissimi gol.

Se l’Inter ha intenzione di aumentare il livello della propria squadra la strada passa sicuramente dal mercato, con particolare attenzione all’attacco. Secondo alcuni giornalisti, Marotta potrebbe aver messo nel proprio mirino già il primo obiettivo dei nerazzurri per la prossima stagione.

L’Inter punta tutto su Yuri Alberto, il talento brasiliano può venire in Italia

Yuri Alberto, questo il nome dell’attaccante brasiliano che avrebbe stregato la dirigenza interista. Il 23enne brasiliano, attualmente al Corinthians, sta dimostrando di avere ottime qualità che potrebbero giovare alla rosa di Simone Inzaghi. A quanto pare i nerazzurri potrebbero essere disposti a raggiungere l’offerta di ben 25 milioni necessari per far lasciare il Brasile al talento.

Un investimento non da poco che dovrebbe essere ripagato con delle grandi prestazioni da parte del fuoriclasse brasiliano. L’operazione potrebbe non essere così semplice dato che lo Zenit San Pietroburgo, ex squadra dell’attaccante, detiene ancora parte del cartellino del giocatore.

L’agente conferma, i nerazzurri sono sull’attaccante

La conferma dell’interesse da parte dei nerazzurri arriva anche dall’agente del giocatore. L’Inter sembra voler fare sul serio andando a pescare un nuovo sudamericano per potenziare il proprio attacco. Chissà se i tifosi interisti potranno vedere il talento brasiliano affiancare il capitano argentino durante la prossima stagione.

Non manca comunque timore da parte dei tifosi, la storia recente dell’Inter non è segnata da dei grandi in acquisti dal Brasile. Nella mente dei tifosi interisti resta vivido il ricordo di Gabigol, l’attaccante era arrivato a Milano con grandi aspettative ma si è purtroppo rivelato un flop totale per il calcio italiano.