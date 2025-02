Sono volati calci e schiaffi nello spogliatoio | E’ scoppiato il CAOS più totale: è finita malissimo

E’ scoppiato un gran parapiglia nello spogliatoio della squadra: la situazione è sfuggita di mano

Il campionato di Serie A sta vivendo forse la sua fase decisiva. Infatti, soprattutto per la lotta scudetto ed Europa, le cose potrebbero definirsi in maniera maggiore proprio in questa settimana. Il Napoli, nonostante il pareggio contro la Lazio, rimane la capolista del campionato e sembra aver, adesso, trovato lo slancio necessario.

Slancio che, indirettamente, è stato dato dall’Inter, uscita sconfitta dall’Allianz Stadium contro la Juventus, in una partita dominata nel primo tempo e giocata in maniera pessima nella ripresa. I tifosi nerazzurri hanno timore che la squadra abbia perso quella fame che ha caratterizzato lo scorso anno – come ammesso anche da qualche giocatore.

Per la zona Champions, la lotta è tra tante squadre come Atalanta, Lazio, Juventus, Milan e Fiorentina, soprattutto adesso che, visti i risultati in Champions, il quinto posto a diposizione sembra sfumare sempre più.

Intanto, arriva un retroscena molto particolare riguardante una squadra del nostro campionato. A rivelarlo un ex calciatore. Sono volati schiaffi e calci in spogliatoio. La situazione è completamente sfuggita di mano.

Rissa nello spogliatoio, la rivelazione dell’ex calciatore

Presente alla presentazione del libro ‘Da Calciopoli ai Pink Floyd’, Gennaro Gattuso è tornato a riparlare di un episodio molto particolare della sua lunghissima carriera con la maglia del Milan, ovvero la rissa successa tra Ibrahimovic e Onyewu.

Ecco le sue parole: “Ci eravamo spostati su un campo diverso dal solito, c’era gente e loro due si sono presi. Pesavano 100 kg l’uno, volavano schiaffi che pensavo mi avrebbero ammazzato. Da eroe sono comunque andato lì a dividerli, ho preso anche qualche calcio. Sono stati mezz’ora, si sono sfogati. Ad Ibra passava subito, non portava rancore”.

Milan, adesso il cambio marcia

Nonostante un grande mercato di gennaio, il Milan non è riuscito a trovare la giusta continuità in campo. Quella continuità che la squadra non ha avuto nemmeno in Europa, da cui è stata eliminata dal Feyenoord.

Ci sarà sicuramente un grande lavoro da parte della società e dell’allenatore, Sergio Conceicao, perchè l’obiettivo principale è quello di andare in Champions League, ma le squadre coinvolte sono molte in questo momento.