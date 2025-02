Purtroppo si è beccato 3 giornate di squalifica | Decisione ufficiale, impossibile fare ricorso

Il giocatore è stato squalificato per 3 giornate: è ufficiale. Impossibile la pista del ricorso

La Champions League ha portato alcune cattive notizie per le italiane. L’Atalanta di Giampiero Gasperini, ad esempio, dopo aver perso la partita d’andata contro il Club Brugge, non è riuscita a ribaltare la situazione ed, anzi, ha peggiorato le cose andando a perdere per 3-1 in casa del club belga.

Se vogliamo, in qualche modo, peggio è andata al Milan. Dopo aver perso la partita d’andata per 1-0 con papera di Maignan, la squadra rossonera era passata subito in vantaggio con Santiago Gimenez dopo soli trentasette secondi, si è fatta recuperare dal Feyenoord. Ma negli occhi di tutti c’è l’ingenua espulsione di Theo Hernandez.

Il terzino francese prima è stato ammonito per proteste e, successivamente, ha fatto una chiara simulazione in campo che è stata punita con un altro giallo e, quindi, con il cartellino rosso.

E, a proposito di espulsioni, nella scorsa giornata di campionato è arrivata la stangata definitiva per il calciatore. Sarà squalificato per tre giornate e a nulla potrà servire l’eventuale ricorso.

Arriva la stangata, è ufficiale: giocatore squalificato per 3 giornate

Arriva la stangata per il difensore. Infatti, Alex Ferrari, giocatore della Sampdoria, è stato squalificato per tre giornate. Una squalifica enorme per il giocatore, in un momento decisivo della stagione per la sua squadra che sta lottando per la salvezza in Serie B.

La decisione è arrivata a causa di un’espressione blasfema da parte del giocatore che, sostiene il comunicato della Lega di Serie B, è individuabile “oltre ogni ragionevole dubbio”. Il giocatore sarebbe stato inquadrato dalle telecamere e si sarebbe letto il labiale dell’espressione blasfema. Una decisione che sicuramente farà discutere e che non è stata l’unica di questi giorni.

Non solo Ferrari: ecco la decisione su Lautaro

Ma il week end di campionato scorso non ha fatto discutere solamente per la questione Ferrari. Infatti, in Juventus-Inter, a fine partita, anche Lautaro sarebbe stato beccato dalle telecamere e, secondo molti, avrebbe anche lui espresso frasi blasfeme dopo la deludente sconfitta.

In questo caso, però, la decisione è stata quella di non squalificare l’attaccante argentino dal momento che c’è l’assenza di un audio che attesti, effettivamente, quanto avrebbe detto il giocatore.