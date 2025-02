Mi hanno fregato 10000 euro, fregato nel giro di poche ore | Il calciatore ha perso la sua scommessa

Incredibile truffa per un giovane calciatore che si è visto sfilare la bellezza di ben 10000 euro. Ora il processo

Il mondo del calcio, per tantissimi giovani, resta un sogno ed una stella polare da raggiungere. Tantissimi, infatti, sono gli appassionati di questo sport che sperano, un giorno, di farne parte e di calcare i campi da calcio più importanti. Ovviamente, chi davvero riesce a fare il grande salto, sono solamente in pochissimi.

Chi ce la fa, ovviamente, vive una vita sempre molto agiata visti i grandi ingaggi e particolarmente privilegiata. Ma, oltre alle luci della ribalta, ci sono anche degli elementi esterni che sicuramente devono far pensare e che contraddistinguono questo mondo molto particolare. Infatti, sono tantissimi i soggetti che sperano di approfittare di queste persone.

Una volta che si è raggiunto il successo, in tanti cadono in cattive tentazioni e, spesso si fanno truffare in maniera incredibile per aver dato ascolto a persone approfittatrici.

E proprio in questo caso la storia che andremo a riportare ha veramente dell’incredibile, con quattro persone che sono state portate a processo per aver truffato la somma di ben 10000 euro ad un giovane calciatore.

Truffa da 10000 euro: quattro persone a processo

La storia che andremo a raccontare ha dell’incredibile e risale al 2022. Un giovane calciatore era stato visionato da presunti osservatori che sono riusciti a mettersi in contatto con la famiglia proponendo un provino per entrare nelle giovanili dell’Ascoli. Dopo vari contatti, ecco che queste persone hanno chiesto alla famiglia la somma di 10000 euro per vitto e alloggio per poi scomparire nel nulla.

Il 12 febbraio di questo mese è iniziato il processo nei confronti delle quattro persone coinvolte e che adesso sono imputate. Insomma, una vicenda particolarmente spiacevole per cui la giustizia farà il suo corso.

Non l’unica truffa avvenuta in tempi recenti

Quella di cui abbiamo parlato, però, non è l’unica truffa avvenuta in tempi recenti. Infatti, come si è anche letto dai giornali, anche tantissimi personaggi del mondo del calcio sono stati truffati da un soggetto che si è finto il ministro Crosetto.

Tra questi, anche l’ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti che, ovviamente, ha denunciato l’accaduto.