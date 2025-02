Basta con il calcio, CR7 ha cambiato vita | Nel suo futuro c’è un altro sport

Cristiano Ronaldo ha deciso: stop con il calcio. Il portoghese ha deciso di puntare su un altro sport

Cristiano Ronaldo, insieme a Lionel Messi, è stato sicuramente l’assoluto protagonista degli ultimi 15 anni di calcio. Un calciatore che ha macinato record personali su record e che ha vinto anche tantissimo a livello collettivo ovunque sia andato. In tanti ricorderanno il suo esordio in amichevole contro l’Inter, quando vestiva la maglia dello Sporting Lisbona.

Già si vedevano le stimmate del fuoriclasse che poi è stato forgiato da Sir Alex Ferguson al Manchester United. La chiamata del Real Madrid lo ha reso il cannibale che conosciamo ancora oggi e in cui ha migliorato ulteriormente i suoi numeri sia a livello singolo che collettivo. Poi, il clamoroso trasferimento in Italia, con la maglia della Juventus.

A Torino è riuscito a vincere ancora, ma non è riuscito a lasciare il segno in Champions League dove la squadra non ha mantenuto quanto prometteva e a quanto puntava ad inizio stagione. Poi, una serie di altre esperienze fino all’ultima con l’Al-Nassr.

Intanto, il fuoriclasse portoghese sta pensando di cambiare vita, puntando su un altro sport dopo il calcio. Insomma, si potrebbe vedere un Cristiano Ronaldo sotto un’altra veste completamente differente.

Cristiano Ronaldo punta su un altro sport: basta calcio

Cristiano Ronaldo, l’anno scorso, è sbarcato su Youtube aprendo un canale personale. Fin da subito è diventato uno degli account maggiormente seguiti fino ad arrivare a 73 milioni di spettatori. Ma la novità degli ultimi giorni è che l’ex Real Madrid ha deciso di dare una sferzata al suo progetto.

Infatti, nel suo canale è stata trasmessa la Ryadh Premier Padel Final. Insomma, per la prima volta, un account privato, ha deciso di aprirsi alla trasmissione streaming di uno sport. Che possa essere l’inizio di una nuova carriera per CR7?

Ronaldo, presto il ritiro? Ecco quando potrebbe accadere

Cristiano Ronaldo ha un obiettivo, ovvero quello di arrivare a 1000 gol in carriera. Un obiettivo che potrebbe anche arrivare presto, visti i numeri e la continuità dell’attaccante. Ma qualche tempo fa lo stesso Ronaldo ha paventato una data per il suo ritiro.

Infatti, il portoghese ha ipotizzato ancora due stagioni di calcio, per poi decidere di dedicarsi ad altro nella sua vita.