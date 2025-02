Disperazione totale per Inzaghi, ingannato dal suo pupillo | Ora cambierà tutto all’Inter

Dopo la sconfitta subita a Torino la squadra subirà un drastico cambiamento

La sconfitta di domenica sera contro la Juventus ha accesso più di qualche campanello d’allarme nella testa dei tifosi interisti. I problemi nel reparto offensivo sono ormai sotto gli occhi di tutti.

La carenza di una valida alternativa in attacco a Lautaro Martinez e Marcus Thuram si è purtroppo fatta sentire con Simone Inzaghi costretto ad inserire in campo il francese nonostante non fosse in ottima forma.

Non è un segreto poi che anche la prestazione diLautaro Martinez non si stata tra le migliori, l’argentino non è riuscito a concludere a rete nessuna delle occasioni proposte dai compagni di squadra. La rabbia del capitano a fine partita è un segno di come anche il giocatore sia consapevole delle occasioni avute.

L’ingresso di Marcus Thuram è stato necessario in quanto anche l’altro attaccante in campo, Medhi Taremi, non ha reso quanto sperato dall’allenatore nerazzurro.

Parolo: “Inzaghi ha urlato dopo quell’azione”

È proprio il cambio Taremi-Thuram che ha fatto discutere molto nei vari salotti sportivi. Su questo si è soffermato anche l’ex centrocampista Marco Parolo che ha notato il disperato urlo di rabbia di Inzaghi a seguito di un’azione in cui Taremi ha perso palla in maniera apparentemente distratta. “Marcus!” così si sarebbe rivolto Inzaghi alla panchina chiedendo al francese di prepararsi per entrare in campo.

Purtroppo le condizioni di Thuram non hanno consentito al francese di mettere in campo una grande prestazione. La partita di Thuram si è purtroppo conclusa con pochissime iniziative da parte del francese che non si è mai rivelato pericoloso per la difesa bianconera.

Taremi, che delusione, l’attaccante rischia di perdere il posto!

Purtroppo quella di domenica sera non è stata la prima prestazione insufficiente dell’attaccante iraniano. Se fino ad adesso il giocatore veniva considerato la prima riserva dei due titolari nerazzurri adesso le cose potrebbero cambiare.

Non sorprenderebbe se Inzaghi si fosse ormai spazientito delle prestazioni dell’attaccante, d’ora in poi in futuro il tecnico potrebbe preferirgli Marko Arnautovic. In ogni caso la situazione offensiva dell’Inter è preoccupante, sono necessari dei rinforzi.