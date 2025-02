Purtroppo devo lasciare la Roma, addio a Ranieri | Ha già salutato tutti a Trigoria

Il giocatore lascerà la Roma quest’estate, tutto sembra esser stato confermato

La Roma di Claudio Ranieri continua il proprio percorso di crescita. Da quando il tecnico è tornato sulla panchina dei giallorossi la Roma ha disputato 13 partite di Serie A ottenendo 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Numeri ottimi se si pensa alla situazione dei giallorossi prima che il tecnico riprendesse in mano le redini della squadra.

Le statistiche della Roma sono decisamente migliorate rispetto a quelle avuto con i due precedenti allenatori: Ivan Juric e Daniele De Rossi. Attualmente i giallorossi si collocano al nono posto della classifica di Serie A, l’obiettivo sarebbe quello di accedere alle coppe europee.

Tra i tanti giocatori che compongono la rosa della Roma troviamo anche Renato Marin. Portiere italo-brasiliano arrivato a Roma nel 2022 aggiungendosi alle giovanili dei giallorossi. Il giovanissimo portiere, nato nel 2006, non ha mai trovato spazio nella prima squadra ricoprendo per adesso il ruolo di terzo portiere della Roma, tuttavia potrebbe non avere ulteriori occasioni.

Roma saluta Renato Marin, andrà in Francia

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il giovanissimo Renato Marin avrebbe trovato un accordo con i francesi del Paris Saint Germain che lo accoglieranno alla scadenza del contratto con la Roma a giugno 2025. Un accordo che ha lasciato senza parole staff e compagni che dovranno salutare il giovane a fine stagione.

Zero presenze per Marin con la maglia della prima squadra giallorossa, che ha ricoperto fino ad oggi il ruolo di terzo portiere dietro a Svilar e Gollini. Presenze che probabilmente non diventeranno di più dato il preannunciato addio dell’italo-brasiliano. A Parigi Marin potrebbe avere una nuova occasione di riscatto.

Niente esordio in giallorosso, lo aspetta la Torre Eiffel

Marin partirà diventando il quinto portiere dei parigini, davanti a sé avrà una concorrenza davvero temibile tenendo conto che l’attuale portiere titolare del PSG è Gigio Donnarumma. Anche se a dirla tutta non è certo che il portiere azzurro continuerà la sua carriera a Parigi.

Da mesi ormai le voci sul possibile addio di Donnarumma si inseguono, tra le tanti possibili destinazioni ci potrebbe essere un ritorno a Milano ma in maglia nerazzurra.