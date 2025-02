Ci servi per il Mondiale per Club, Marotta lo porta a giugno all’Inter | Che regalo per Inzaghi

L’Inter prepara il colpo per il Mondiale per Club, è entrato nel mirino di Marotta

I nerazzurri continuano a lottare per lo scudetto e ad inseguire il Napoli di Antonio Conte. Uno dei grandi problemi dell’Inter di Simone Inzaghi è indubbiamente la poca scelta che l’allenatore piacentino si ritrova in attacco.

Le alternative a Lautaro e Thuram sono Arnautovic e Taremi, entrambi non hanno dato grandi soddisfazioni al proprio allenatore per adesso in questa stagione.

Un problema che non può essere ignorato sopratutto pensando al finale di stagione. A gennaio l’Inter non ha cercato soluzioni sul mercato, portando in squadra soltanto l’ex giallo rosso Zalewski.

A complicare la situazione ci sarà la nuova competizione a cui l’Inter dovrà partecipare a stagione conclusa, la primissima edizione del nuovo Mondiale per Club. La nuova finestra di mercato che dovrebbe aprirsi nel mese di giugno potrebbe consentire ai nerazzurri di potenziare il proprio attacco.

Marotta punta al brasiliano, potrebbe arrivare a giugno

Ed è proprio nella primissima finestra di mercato disponibile che Beppe Marotta potrebbe usare per confezionare un ottimo regalo per il suo tecnico. Secondo l’emittente sportiva CNN Brasile, l’Inter starebbe puntando a Yuri Alberto, talentuoso attaccante del Corinthians. Un profilo che potrebbe sicuramente giovare alla rosa di Simone Inzaghi sopratutto in vista del mondiale per club.

Yuri Alberto è già considerato uno dei migliori prospetti del calcio sudamericano, il 23 enne ha già collezionato ben 100 gol in carriera in partite ufficiali. Oltre alla maglia del Corinthians ha anche indossato la maglia dello Zenit San Pietroburgo, dell’Internacional e del Santos.

Inter è il momento di investire per alzare il livello

Dopo un mercato di gennaio a dir poco misero che ha portato solo all’arrivo di Zalewski, i tifosi nerazzurri adesso chiedono a gran voce investimenti importanti sul mercato. Le carenze in attacco purtroppo si sono fatte sentire in diverse occasioni tra cui durante la partita contro la Juventus a Torino. Partita in cui Simone Inzaghi è stato costretto a fare entrare in campo un Marcus Thuram non in perfetta forma.

L’acquisto di Yuri Alberto potrebbe cambiare le sorti del futuro dell’Inter che si ritroverebbe un giocatore di grande spessore all’interno della rosa.