Porto Claudio Lotito in tribunale, si procede per vie legali | Caos in casa Lazio

Arriva la notizia incredibile per il presidente biancoceleste Claudio Lotito: verrà portato in tribunale

La stagione della Lazio, fino a questo momento, può essere considerata molto positiva. La squadra biancoceleste, dopo una grande rivoluzione estiva che ha portato tanti giovani a Formello e ad una nuova guida tecnica come Marco Baroni, ha stupito tutti e, adesso, e una certezza della nostra Serie A.

I tanti risultati positivi e inaspettati hanno portato la squadra biancoceleste a lottare per la zona Champions League. Un risultato, come detto, inaspettato visto che tutti pensavano ad un’annata di transizione dopo aver salutato tutti i senatori nel giro di due anni come Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile.

Il merito è sicuramente del presidente Claudio Lotito che ha percorso questa via, ma anche del ds Fabiani che ha saputo scegliere i migliori giocatori possibili per la squadra capitolina.

Intanto, a proposito di Claudio Lotito, arriva la notizia clamorosa ed inaspettata. Infatti, per il presidente degli aquilotti arriverà la denuncia. Il suo ex dipendente lo porta in tribunale.

Lotito, arriva la notizia clamorosa: il presidente portato in tribunale

L’ex falconiere della Lazio, Juan Bernabè non ci sta e si scaglia contro il presidente biancoceleste Claudio Lotito reo di averlo licenziato dopo il caso della sua operazione chirurgica. Lo stesso Bernabè ha parlato di ricorrere in tribunale contro di lui.

Ecco le sue parole: “Io sono un martire della Lazio. Denuncerò il presidente Lotito e tutti quelli che sono implicati in quello che uscirà. Ci sarà un’indagine e trasmetterò quello che so con le prove. E dopo la giustizia farà il suo percorso”. Insomma, una situazione molto delicata che andrà analizzata con molta attenzione. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Lazio, un top fuori per tre settimane

Intanto, tornando al campo, la Lazio viene dal pareggio prestigiosissimo contro quella che sta dimostrando di essere la migliore squadra del campionato, ovvero il Napoli. Un pari arrivato all’ultimo, grazie alla rete di Boulaye Dia e che ha permesso di muovere la classifica sulla zona Champions League.

Ma un top della Lazio dovrà stare fermo ai box. Si tratta di Castellanos che è uscito per infortunio contro la capolista e dovrà fermarsi per almeno tre settimane.