Addio Juve, separazione certa con Thiago Motta | Per lui una nuova avventura

Il giocatore saluterà presto la Vecchia Signora e Thiago Motta: per lui ci sarà una nuova avventura professionale

La Juventus viene da ben quattro partite vinte consecutive. Di queste, tre sono avvenute in campionato cosa mai successa in questa stagione. A dare maggiore prestigio alla cosa sono i tre punti conquistati all’Allianz Stadium contro i rivali di sempre dell’Inter che, se avessero vinto, avrebbero potuto sorpassare il Napoli in cima alla classifica.

I bianconeri si godono il momento positivo e continuano a lavorare per dare seguito al proprio progetto tecnico e provare a raggiungere gli obiettivi rimasti. La qualificazione alla prossima Champions League è vitale per la società, soprattutto per mettere a posto i conti. E la strada, fino ad ora, sembra essere quella giusta.

Intanto, i bianconeri, sono usciti rafforzati dal mercato di gennaio, soprattutto con gli arrivi di Veiga e Kolo Muani che si stanno dimostrando essere elementi molto più che validi.

In uscita, invece, potrebbe esserci presto un giocatore che non ha mantenuto le attese a Torino. Per lui si prospetta una nuova avventura dal punto di vista professionale.

Juventus, divorzio in vista: per il giocatore una nuova avventura

La Juventus sta già iniziando a programmare il mercato in vista della prossima stagione e, da Torino, ci sarà un bel via vai, soprattutto per quanto riguarda le partenze. Infatti, ci sono giocatori che non rientrano nel progetto tecnico dei bianconeri.

Tra questi, sicuramente, c’è Arkadius Milik che, in questa stagione, a causa di troppi problemi fisici, non ha giocato nemmeno un minuto in campo e la cessione è sicura, secondo quanto è stato riportato da La Gazzetta dello Sport.

Mercato Juventus, quanti movimenti in avanti

Arkadius Milik non sarà l’unica cessione del reparto avanzato bianconero. Dalla Continassa, infatti, dovrebbe andare via anche Dusan Vlahovic che, oramai, è completamente indietro nelle gerarchie di Thiago Motta specie dopo l’arrivo di Kolo Muani che ha segnato cinque gol in quattro presenze.

Intanto, in entrata, si proverà a trattenere l’attaccante francese. Il sogno, invece, è quello di portare a Torino l’ex attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Vedremo se questa suggestione si realizzerà davvero.