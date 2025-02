E’ scattato il bacio tra i due in campo, impossibile far finta di nulla | “E’ stato molto bello”

I due giocatori si sono lasciati andare al gesto affettuoso che non è rimasto inosservato

La sfida di domenica sera tra Juventus e Inter si è conclusa con la vittoria per 1-0 dei bianconeri di Thiago Motta.

Molte le occasioni sprecate dai nerazzurri di Simone Inzaghi che hanno lasciato Torino con zero punti.

La partita di domenica si aggiunge alla già lunga lista di scontri diretti non vinti dai nerazzurri. Insieme ai due derby con il Milan e alla partita dell’andata l’Inter ha collezionato soltanto 2 punti su 12 nelle partite contro Milan e Juventus.

Tra i cambi di Simone Inzaghi c’è stato anche l’ingresso in campo di un Marcus Thuram non in perfetta forma. Per lui quella di domenica è stata sicuramente una partita speciale dato che si trovava a dover affrontare suo fratello Khephren.

I fratelli Thuram si mostrano affettuosi, prima spallata dopo bacio

Un’emozione sicuramente particolare quella di dover giocare contro il proprio fratello in una partita così importante e sentita come Juventus Inter. I due fratelli non si sono ignorati durante la partita, con Marcus che si è avvicinato a dare una spallata a Khephren stuzzicandolo un po’. A fine partita i due sono stati ripresi in atteggiamenti molto affettuosi, Marcus si è avvicinato e ha baciato sulla guancia il fratello minore.

Il gesto è stato catturato dalle telecamere a bordo campo che hanno consentito agli spettatori di assistere al momento di affetto tra due fratelli rivali in campo.

Khephren Thuram: “Il confronto con Marcus? Bello”

Intervistato ai microfoni di Dazn, Khephren Thuram, fratello minore di Marcus, ha parlato della partita e del rapporto con il fratello e di com’è stato giocare contro di lui: “Sì, era molto bello, era come giocare nel giardino. Lui mi cerca, io lo cerco, però è un sogno giocare contro di lui”. Davvero difficile non provare invidia per questi due fratelli che hanno raggiunto entrambi l’elite del calcio mondiale e adesso possono affrontarsi in campo.

L’essere figli del campione Lilian Thuram ha sicuramente giovato alla carriera di entrambi, ma il vantaggio di essere figli d’arte non sempre si concretizza in una grande carriera se non è accompagnato da delle grandi doti.